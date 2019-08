Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) dożywotnio zdyskwalifikowała byłego trenera piłkarskiej reprezentacji Nigerii Samsona Siasję, który doprowadził zespół do zdobycia dwóch medali olimpijskich - srebrnego w Pekinie w 2008 roku i brązowego w Rio de Janeiro w 2016.

Zdjęcie ilustracyjne / pexels.com / Pexels

Byłemu napastnikowi reprezentacji Nigerii udowodniono przyjmowanie łapówek w zamian za ustawianie wyników w czasie, gdy był już szkoleniowcem reprezentacji. FIFA nie ujawniła jednak, o jakie mecze chodzi i w jakim okresie doszło do przestępstwa.



Według nieoficjalnych informacji Siasia był powiązany z pochodzącym z Singapuru menedżerem piłkarskim Wilsonem Perumalem, który w lutym 2011 roku został aresztowany w Finlandii i skazany na dwa lata więzienia za ustawianie wyników spotkań. Po roku został zwolniony i deportowany na Węgry, gdzie przebywał przed przylotem do Finlandii.



Perumalowi udowodniono także udział w ustawianiu wyników meczów m.in. w Pucharze Narodów Afryki i rozgrywkach pucharowych w państwach Azji Południowo-Wschodniej.



Nieoficjalnie wiadomo, że Siasia i Perumal są podejrzewani o ustawianie wyników spotkań, w których grały m.in. reprezentacje Nigerii, RPA, Bułgarii, Kolumbii, Gwatemali, Danii, Brazylii i Tanzanii.



Siasia jest także podejrzany o to, że brał udział w ustawieniu wyniku meczu RPA - Senegal w eliminacjach do mistrzostw świata w 2018 roku. Sędzia tego spotkania pochodzący z Ghany Joseph Lamptey został już w 2017 roku dożywotnio zdyskwalifikowany przez FIFA a mecz został powtórzony.