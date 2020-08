Po opublikowaniu wiadomości o chęci opuszczenia Barcelony przez Lionela Messiego w wyszukiwarce Google informacji o argentyńskim piłkarzu poszukiwano częściej niż o koronawirusie.

Lionel Messi / ANDREU DALMAU / PAP/EPA

W skali 0-100, stosowanej dla określenia częstotliwości wyszukiwania określonych zapytań, Messi "awansował" z ósmego na 86. stopień w ciągu zaledwie dwóch godzin.

Sześciokrotny laureat Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika sezonu na świecie - rekordzista pod tym względem - we wtorek wysłał do Barcelony faks, w którym poinformował o zamiarze odejścia z klubu jeszcze w obecnym okienku transferowym.

Notę 86 Messi uzyskał ok. godziny 20 we wtorek, wyprzedzając zapytania o koronawirusa o dwa punkty.



Wzrosła także liczba wyszukiwań informacji o prezesie Barcelony Josepie Marii Bartomeu czy o Manchesterze City, do którego zdaniem mediów Messi może trafić z największym prawdopodobieństwem.



33-letni Messi jest jednym z najlepszych piłkarzy Barcelony w historii. W tym klubie rozpoczął seniorską karierę i wywalczył z nim ponad 30 trofeów. Jest m.in. 10-krotnym mistrzem Hiszpanii i cztery razy triumfował w Lidze Mistrzów.