Agent Roberta Lewandowskiego Pini Zahavi oraz Barcelona osiągnęli porozumienie w sprawie transferu 33-letniego piłkarza Bayernu Monachium do katalońskiego klubu w tym roku - poinformował niemiecki kanał telewizyjny Sport1.

Robert Lewandowski / Frank Hoermann/SVEN SIMON / PAP/DPA

Według Sport1 Lewandowski miałby podpisać z Barceloną trzyletnią umowę.

Nawet jeśli doniesienia te się potwierdzą, to do przejścia kapitana reprezentacji Polski do "Dumy Katalonii" brakuje jeszcze zgody jego obecnego zespołu. Barcelona czeka bowiem na informację, jaka jest klauzula odstępnego, a ta może okazać się dla zmagających się z kryzysem finansowym Katalończyków zbyt wysoka.

"To może uniemożliwić transfer. Zwłaszcza jeśli do gry włączą się inne wielkie europejskie kluby" - skomentowano w dzienniku "Mundo Deportivo".

Według dziennikarzy hiszpańskiego "Sportu" Bayern ustalił cenę za polskiego piłkarza na poziomie 35-40 milionów euro, a taką kwotę "Barcelona na pewno by rozważyła".

Polak ma kontrakt z Bayernem do końca sezonu 2022/23, a wcześniej kierownictwo bawarskiego klubu zapewniało, że na pewno nie odejdzie w tym roku.

Media: Lewandowski poinformował Bayern, że nie przedłuży kontraktu

Jak informowały ostatnio "Bild" i Sport1, Lewandowski w zeszłym tygodniu miał poinformować Bayern o tym, że nie zamierza przedłużyć umowy.

Decyzja Polaka oznacza, że albo zmieni klub tego lata i Bayern zarobi na tym kilkadziesiąt milionów euro, albo opuści Bayern po wygaśnięciu kontraktu i bawarski klub nie otrzyma z tego tytułu żadnych pieniędzy.