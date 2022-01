Trener Rakowa Częstochowa Marek Papszun zaakceptował propozycję nowego kontraktu i będzie pracował w tym klubie do końca sezonu 2022/2023 – podał klub. To oznacza, że szkoleniowiec na razie nie zostanie trenerem Legii Warszawa, która chciała go zatrudnić, nie będzie też kolejnym selekcjonerem reprezentacji Polski.

