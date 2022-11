​Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zakończyli starty w sezonie 2022 Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. Polska załoga reprezentująca barwy ORLEN Team ma powody do zadowolenia. Pod względem poziomu sportowego to był ich najlepszy sezon, co oznacza, że duet w Škodzie Fabii Rally2 evo cały czas się rozwija i z rajdu na rajd jest coraz szybszy.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk podczas Rajdu Finlandii / Materiały prasowe Marczyk i Gospodarczyk rozpoczęli sezon w PLATINUM Rajdzie Memoriale J. Kuliga i M. Bublewicza w Wieliczce. Tam w kapitalnym stylu rozgromili rywali, po czym w dobrych nastrojach udali się na wymagające czeskie asfalty Rajdu Valasski. Tam wśród potężnej konkurencji załoga ORLEN Team zajęła 3. miejsce wśród samochodów kategorii Rally2. Taki początek roku był doskonałym prognostykiem przed startem debiutanckiej kampanii w mistrzostwach świata. W mistrzostwach świata wcale nie było gorzej. Pomimo faktu, że Marczyk i Gospodarczyk wszędzie startowali w roli debiutantów, stanęli na podium w niesamowicie trudnych i wymagających rajdach w Portugalii oraz Finlandii. W Portugalii na starcie stanęło niemal 50 załóg w autach kategorii Rally2, więc obecność w czołówce załogi ORLEN Team pokazała odpowiednie tempo rozwoju. Oprócz tego polski duet przejechał bardzo dobry Rajd Katalonii, zebrał również drogocenne rajdowe doświadczenie na trasach w Estonii, Chorwacji oraz na Sardynii. Oprócz bardzo dobrych występów w mistrzostwach świata, Marczyk i Gospodarczyk pojawili się także na polskim, mazurskim klasyku - ORLEN 78. Rajdzie Polski. Tam wśród 76 załóg rywalizujących w mistrzostwach Europy duet ORLEN Team okazał się bezkonkurencyjny. Miko i Szymon wygrali rajd z komfortową przewagą, uświadamiając opinię publiczną, iż przenosiny do mistrzostw świata były jak najbardziej słuszne i wykonane w odpowiednim momencie. Sezon 2022 był pełen wyzwań i ambicji - zarówno moich, mojego pilota, Szymona Gospodarczyka, jak i całego zespołu. Po bardzo udanym roku 2021 - kolejnym mistrzostwie Polski, tytule mistrzów Europy juniorów i podium mistrzostw Europy w klasyfikacji generalnej, postanowiliśmy wykonać kolejny krok do przodu. Postawiliśmy na Rajdowe Mistrzostwa Świata WRC i cykle WRC 2 Open oraz WRC 2 Junior, z założeniem, że kilka razy będziemy chcieli pokazać się też polskim kibicom - zaznaczył Mikołaj Marczyk. Rok rozpoczęliśmy od PLATINUM Memoriału Kuliga i Bublewicza. Wygraliśmy rajd przed własną publicznością z dużą przewagą. Później nadeszła pora na debiut w mistrzostwach świata. Sezony debiutanckie nigdy nie są łatwe, a nam udało się każdy z tych sześciu rajdów przejechać do mety, zebrać ogrom doświadczenia, a dodatkowo zaliczyliśmy kilka naprawdę dobrych wyników - podkreślił kierowca ORLEN Team. Stawaliśmy na podium w Portugalii oraz Finlandii. Wyciągnęliśmy maksimum z wszystkich tych sześciu imprez. W stawce 26 załóg w kategorii WRC 2 Junior zajmujemy 5. miejsce, co jak na pierwszy sezon w mistrzostwach świata jest dla nas wynikiem nawet powyżej oczekiwań. A do tego wygraliśmy przecież rundę mistrzostw Europy - ORLEN 78. Rajd Polski. Przed nami już tylko jeden start - Rajd Barbórka w grudniu - natomiast już teraz mogę śmiało powiedzieć, że to był dla nas naprawdę bardzo udany sezon - zakończył Marczyk. Załoga ORLEN Team zakończy rok startem w jubileuszowym, 60. Rajdzie Barbórka, który odbędzie się w Warszawie i okolicach w dniach 2-3 grudnia.