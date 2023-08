72. Rajd Finlandii przeszedł do historii. Dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata WRC okazała się jeszcze trudniejszą, niż pierwotnie można było się tego spodziewać. W tak niezwykle wymagających warunkach bardzo dobrze poradzili sobie Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga Orlen Team zajęła 7. miejsce w klasie WRC 2 oraz 5. w WRC 2 Challenger.

Tegoroczny Rajd Finlandii stanowił wyjątkowe wyzwanie. Oprócz naturalnych trudności i uroków klasyka ulokowanego pośród lasów w okolicach Jyvaskyla, zawodnikom towarzyszyła zmienna pogoda. Najszybsze odcinki specjalne w kalendarzu WRC często nawiedzały gwałtowne ulewy, które w znacznym stopniu komplikowały rywalizację i wykluczyły z gry kilku niezwykle doświadczonych zawodników - w tym aktualnych mistrzów świata.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk potwierdzili dobre przygotowanie do imprezy wygrywając oficjalny odcinek testowy w klasie WRC 2 oraz WRC 2 Challenger. Jadąc stosunkowo bezpiecznie, ale i zarazem szybko, załoga Orlen Team wbijała się do pierwszej dziesiątki niezwykle mocno obsadzonej klasy WRC 2, naszpikowanej gwiazdami, byłymi kierowcami fabrycznymi oraz niezwykle mocnymi na własnej ziemi reprezentantami Finlandii.

Dobra i równa dyspozycja sprawiła, że Marczyk i Gospodarczyk ukończyli 72. Rajd Finlandii na 7. miejscu w klasie WRC 2 oraz 5. w WRC 2 Challenger. Duet Orlen Team wywozi z lasów północnej Europy niezwykle cenne punkty.

Komentarze Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka

Jak powiedział Mikołaj Marczyk, "w Finlandii mamy najszybsze i najlepsze trasy szutrowe, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia". Po naszej pierwszej wizycie w zeszłym roku, wiedziałem, że będę chciał tutaj wracać już zawsze. Przyjemność z jazdy jest niesamowita. Tak naprawdę od początku rajdu utrzymywaliśmy dobre, równe tempo. Byłem zadowolony z tego, gdzie się znajdujemy. Nasze straty były o wiele mniejsze, niż w roku ubiegłym, co potwierdza nasz ciągły postęp i rozwój - mówił Mikołaj Marczyk.

Cieszę się z tego, jak potrafimy dostosować styl jazdy, zachowanie, technikę, do panujących warunków i do okoliczności - powiedział. Podkreślił, że "zbliżamy się do najlepszych załóg świata, a poziom w klasie WRC 2 jest niesamowity". Myślę, że ta praca, którą wykonaliśmy tutaj w tym roku, zaprocentuje w przyszłości. Za rok nasza strata znów będzie mniejsza. Aby jechać tutaj naprawdę szybko, trzeba dobrze poznać te odcinki. Cieszę się z naszego tempa - wiem, że jesteśmy w dobrym miejscu - podsumował kierowca Orlen Team.

Meta z 7. miejscem w klasie WRC 2 i 5. w WRC 2 Challenger. To dla nas bardzo dobry wynik. Strata do czołówki to ok. 0,5 s/km. Taką stratę zakładaliśmy przed rajdem jako nasz cel. Dlatego wiem, że wykonaliśmy świetną pracę i zanotowaliśmy ogromny postęp względem ubiegłego roku. Szczególne emocje towarzyszyły nam na ostatnim odcinku specjalnym. Toczyła się bezpośrednia walka, w której rzutem na taśmę zdołaliśmy pokonać naszych rywali i awansować o pozycję wyżej - tłumaczył Szymon Gospodarczyk.

Jak zaznaczył, "to był wymagający rajd". Pod każdym względem. W sobotę mieliśmy aż 160 kilometrów oesowych. Pogoda była bardzo zmienna. Były odcinki suche, mokre, błotniste... takie z warunkami mieszanymi również. Udało nam się dojechać do mety w dobrym tempie, samochodem w jednym kawałku. Bardzo się z tego cieszymy i wywozimy z Finlandii cenne punkty - zakończył pilot załogi Orlen Team.

Wyniki Rajdu Finlandii

W klasyfikacji generalnej Rajdu Finlandii najlepszy okazał się Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1). Łupem Walijczyk padły trzy z czterech niedzielnych odcinków specjalnych. Evans odrobił 30 pkt w klasyfikacji generalnej do lidera cyklu, obrońcy tytułu Fina Kalle Rovanpery (Toyota Yaris Rally1), który imprezy nie ukończył.

Evans wyprzedził o 39,1 s Belga Thierrego Neuville'a (Hyundai I20 Rally1), a trzeci Japończyk Katsuta Takamoto (Toyota Yaris Rally1) stracił do Evansa 1 minutę i 36,7 sekundy.

Brytyjczyk miał w Finlandii znacznie ułatwione zadanie, gdyż w piątek odpadł z rywalizacji m.in. Rovanpera, który miał poważny wypadek na ósmym odcinku specjalnym i piątkowego etapu nie ukończył.

Oto wyniki Rajdu Finlandii:



1. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota Yaris) - 2:33.11,3;

2. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20) - strata 39,1 sekundy;

3. Takamoto Katsuta (Japonia/Toyota Yaris) - 1.36,7;

4. Teemu Suninen (Finlandia/Hyundai I20) - 1.41,0;

5. Jari-Matti Latvala (Finlandia/Toyota Yaris) - 4.09,4;

6. Oliver Solberg (Szwecja/Skoda Fabia RS) - 9.33,6 (1. m. WRC2);

13. Mikołaj Marczyk (Polska/Skoda Fabia RS) - 12.47,7 (7. m. WRC2).

Klasyfikacja generalna MŚ (po 9 z 13 rajdów):