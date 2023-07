Nadeszła część sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata WRC, na którą większość kibiców czeka najbardziej. Estonia i Finlandia to kraje, w których rajdowe trasy są niezwykle szybkie i mają niezliczoną liczbę tzw. "hopek". Mówi się, że samochody spędzają tu więcej czasu w powietrzu, niż na ziemi. Jak z pierwszą odsłoną karuzeli prędkości poradzą sobie Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk? Załoga ORLEN Team doskonale czuje się w Estonii.

/ Materiały prasowe

Niemal 50 proc. powierzchni Estonii pokryte jest lasami. Właśnie te lasy - bądź co bądź niezwykle urokliwe - będą areną zmagań najlepszych załóg rajdowych świata. WRC wchodzi w fazę sezonu, w której liczy się wyłącznie prędkość. Jesteśmy w jednym z krajów nadbałtyckich, a to oznacza, że Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk mogą się tu czuć niemal jak w domu. Z całą pewnością są to trasy, które załodze ORLEN Team wyjątkowo pasują.

Bazą rajdu będzie kulturalna stolica Estonii, czyli Tartu. Na zawodników czeka 21 odcinków specjalnych o łącznej długości nieco ponad 300 kilometrów. Kluczowym dniem dla przebiegu rywalizacji może być piątek, kiedy to zawodnicy przejadą największą liczbę kilometrów oraz najdłuższy odcinek specjalny rajdu - Peipsiääre - o długości ponad 24 kilometrów.

Podczas słynnego festiwalu piosenki w Tallinie w imprezie uczestniczyć może nawet 200 tysięcy osób, co stanowi niemal 1/6 populacji tego kraju. W nadchodzący weekend trasy Rajdu Estonii mogą przyciągnąć podobną liczbę kibiców. Lista zgłoszeń prezentuje się wybornie. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk powalczą oczywiście w klasie WRC 2. Tam zgłosiły się 23 załogi, w tym byli kierowcy fabryczni - Oliver Solberg oraz Andreas Mikkelsen.

Przed nami trzeci start w tym sezonie WRC 2, czyli Rajd Estonii. Jesteśmy bliżej Polski, na "terenach bałtyckich". W tej części Europy trasy rajdowe są bardzo szybkie, będziemy mieli dużo skoków, a zakręty będą długie i często niewidoczne. Natomiast tutaj też nie musimy aż tak bardzo skupiać się na jakichś kamieniach i głazach w drodze, bo ich tutaj po prostu jest zdecydowanie mniej. Chodzi wyłącznie o szybką jazdę i to odróżnia Estonię chociażby od Sardynii, czy Portugalii - podkreślił Mikołaj Marczyk.

/ Materiały prasowe

Mam spore nadzieje związane z tym rajdem. W ubiegłym roku dobrze weszliśmy w rywalizację, ale później popełniłem błąd. Od tego momentu ten rajd miał dla nas taki wymiar słodko-gorzki. Wracamy tutaj i wiem, że mamy coś do pokazania. Z wszystkich tegorocznych rund na pewno ten rajd najbardziej odpowiada mojemu doświadczeniu i umiejętnościom, więc nie mogę się doczekać startu. Liczymy na równe i szybkie trzy dni jazdy po estońskich szutrach - podsumował kierowca ORLEN Team.

Rajd Estonii to z całą pewnością jedna z najbardziej przyjemnych do jazdy rund mistrzostw świata. Bywałem na tych terenach dosyć często, również zimą, bo są to trasy dobre do jazdy o każdej porze roku. Tutaj liczy się tylko to, aby jechać szybko i jak najprędzej zatrzymać stoper na mecie. Nie myślisz o kamieniach, bo ich tutaj zbyt wielu po prostu nie ma - zaznaczył Szymon Gospodarczyk.

Trasy są bardzo szybkie, mamy tu duże skoki, duże poślizgi, jest mnóstwo kibiców. Czego chcieć więcej? Bardzo lubię Rajd Estonii i wierzę w to, że będziemy tutaj mieli mnóstwo radości z jazdy. Za nami udane testy, wypracowaliśmy sobie dwa różne pakiety ustawień. Jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność w taki sposób, aby nic nas tutaj w Estonii nie zaskoczyło - zakończył pilot załogi ORLEN Team.

W czwartek, o godzinie 8:01 odbędzie się odcinek testowy przed rajdem. Pierwszą próbę rajdu - Tartu vald - zaplanowano na ten sam dzień, na godzinę 19:05 czasu polskiego. Zwycięzców poznamy w niedzielę w okolicach godziny 13:30, po zakończeniu Power Stage’a Kambja.