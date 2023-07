Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajęli 5. miejsce w klasie WRC 2 oraz 3. pozycję w klasie WRC 2 Challenger w Rajdzie Estonii. To kolejne podium załogi ORLEN Team w rajdowych mistrzostwach świata, a przede wszystkim - jak twierdzi sam duet zawodników - ich najlepszy rajd w WRC.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk z ORLEN Team podczas Rajdu Estonii / Materiały prasowe

Już podczas odcinka testowego Marczyk i Gospodarczyk pokazali, że w Rajdzie Estonii będą liczyć się w walce o czołowe lokaty. Próbę Kastre przegrali bowiem o zaledwie 0,7 s z byłym kierowcą fabrycznym WRC, Andreasem Mikkelsenem. Tego samego dnia wieczorem rozegrany został pierwszy odcinek specjalny rajdu - superoes Tartu vald. Tam duet ORLEN Team pokonał całą stawkę załóg startujących w samochodach kategorii Rally2. W tym trzech byłych kierowców fabrycznych - wspomnianego już Mikkelsena, a także Olivera Solberga i Gusa Greensmitha.

Podczas całego rajdu Marczyk i Gospodarczyk utrzymywali bardzo dobre tempo. Ostatecznie Polacy zajęli 5. miejsce w klasie WRC 2 oraz 3. miejsce w klasie WRC 2 Challenger, przeznaczonej dla załóg bez wsparcia fabrycznego. Warto dodać, że samochodami kategorii Rally2 wystartowały w Estonii aż 23 załogi.

Za nami bardzo dobry w naszym wykonaniu Rajd Estonii. Dojeżdżamy do mety na 5. miejscu w klasie WRC 2 oraz 3. w klasie WRC 2 Challenger. Natomiast nie same te pozycje są tutaj najważniejsze. Po raz pierwszy, od kiedy pojawiliśmy się w mistrzostwach świata, czuję, że pojechaliśmy naprawdę bardzo dobry rajd. Odpowiednie tempo mieliśmy od początku imprezy i nie zabrakło nam go do samego końca - tłumaczył Mikołaj Marczyk.

Oczywiście, podczas pierwszego etapu zabrakło nam trochę szczęścia. Złapaliśmy kapcia, a później jeden odcinek specjalny jechaliśmy w zupełnie odmiennych warunkach, niż czołówka. Natomiast poza tym było równo, dobrze i szybko. Potwierdziliśmy, że zasługujemy na to, aby tutaj być - że mistrzostwa świata to nasze miejsce. Mam nadzieję, że wchodzimy w ten etap, w którym będziemy już tylko szybsi i będziemy potrafili prezentować tak mocne tempo na każdym rajdzie - zakończył trzeci kierowca Rajdu Estonii w klasie WRC 2 Challenger.

Rajd Estonii to jest takie wydarzenie, na które czeka się cały rok. To oczekiwanie jest długie, ale to, co dzieje się tutaj na miejscu, wszystko to wynagradza. Ta organizacja, ci kibice, te trasy z setkami skoków. Jest tu niesamowicie. Trochę szkoda tego, co wydarzyło się pierwszego dnia. Czołówka przejechała po suchej trasie, a nas złapała ulewa. To bardzo komplikuje sprawę. Ale tak czy inaczej na mecie jestem bardzo zadowolony z tego rajdu i z podium w klasie WRC 2 Challenger - mówił Szymon Gospodarczyk.

To był pierwszy taki rajd, który pojechaliśmy po prostu dobrze od samego początku do końca. Od startu była dobra energia i dobre tempo. Cały czas cieszyliśmy się z jazdy. Teraz jesteśmy bardzo zmęczeni, ale też bardzo zadowoleni - to jest kwintesencja rajdów mistrzostw świata - podsumował pilot załogi ORLEN Team.

Kolejną rundą rajdowych mistrzostw świata, na której zaprezentują się Marczyk i Gospodarczyk, będzie Rajd Finlandii. Impreza z bazą w Jyvaskyla odbędzie się w dniach 3-6 sierpnia. Jedno jest pewne - tam odcinki specjalne będą jeszcze szybsze i jeszcze więcej czasu zawodnicy będą spędzali w powietrzu.