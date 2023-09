Dziesiątą rundą sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata WRC będzie 67. Rajd Akropolu. Na krętych i wymagających szutrowych trasach zaprezentują się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Dla załogi ORLEN Team jest to debiut w „Rajdzie Bogów”.

Rajdowe Mistrzostwa Świata WRC przenoszą się do Grecji. Oznacza to, że z niezwykle szybkich i równych szutrowych tras w Estonii i Finlandii rywalizacja przenosi się na kręte, dziurawe, techniczne, kamieniste, górskie szutrowe drogi w lasach Grecji. Rajd Akropolu, zwany też "Rajdem Bogów", to jedna z klasycznych rund WRC i jeden z najtrudniejszych rajdów w kalendarzu.

Marczyk i Gospodarczyk rywalizować będą na piętnastu odcinkach specjalnych o łącznej długości prawie 308 kilometrów. Najdłuższa próba rajdu - Karoutes - ma bez mała 30 kilometrów długości. Załoga ORLEN Team ma 25 rywali w klasie WRC 2 oraz 20 rywali w klasie WRC 2 Challenger. Lista aut kategorii Rally2 jak zwykle jest bardzo mocno obsadzona.

Wracamy na trasy Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. W ten weekend zadebiutujemy w Rajdzie Akropolu. Myślę, że każdy chciałby kiedyś wystartować na tych historycznych, legendarnych trasach. Dla mnie i Szymona w tym roku jest ku temu pierwsza szansa. Po szybkich i równych trasach w Finlandii i Estonii przybywamy na trudne, kręte i kamieniste trasy w Grecji. To będzie wymagający przeskok - mówił Mikołaj Marczyk.

Debiut na greckich szutrach. Mikołaj Marczyk: Materiały prasowe

Tych różnych prób jest tutaj tyle, że mamy aż trzy dni na zapoznanie z trasą. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Na tym rajdzie trzeba będzie być jednocześnie sprytnym i mądrym i starać się nie wypadać z optymalnej linii jazdy, bo tam będzie mnóstwo ostrych kamieni. Chcemy poznać ten rajd, zrozumieć go i po prostu cieszyć się jazdą. Temperatury będą wymagające, ale jesteśmy na to gotowi - podsumował kierowca ORLEN Team.

Przed nami 308 kilometrów niezwykle wymagających tras. Tutaj w Grecji są takie odcinki, które będziemy przejeżdżać tylko raz - nie powtarzają się. To dodatkowa trudność. Jesteśmy tutaj pierwszy raz i tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać. To będzie dla nas nowość. Jesteśmy zmotywowani i oczywiście będziemy chcieli przejechać te trasy jak najszybciej - mówił Szymon Gospodarczyk, pilot załogi.

Rajd Akropolu rozpocznie się superoesem EKO Super Special Stage, który wystartuje w czwartek o godzinie 18:05 czasu polskiego. Zwycięzców poznamy w niedzielę, około godziny 13:00, kiedy to załogi ukończą 20-kilometrowy Power Stage Grammeni.