Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zostali rajdowymi mistrzami Europy juniorów, których wyłoniła punktacja Michelin Talent Factory. Załoga Orlen Team wyszarpała tytuł po niesamowicie szybkiej jeździe na trasach w Portugalii, nie pozostawiając rywalom żadnych szans.

​Marczyk i Gospodarczyk mistrzami Europy! / Materiały prasowe

Mikołaj Marczyk oraz Szymon Gospodarczyk dali się poznać kibicom sportów motorowych w absolutnie przebojowym stylu. "Miko" - jak fani nazywają swojego ulubieńca - rozpoczął swoją rajdową karierę w 2016 roku. Już w 2019 roku został w wieku 23 lat najmłodszym mistrzem Polski w historii, pokonując pod tym względem takie tuzy, jak Kajetan Kajetanowicz, Krzysztof Hołowczyc czy Janusz Kulig.

Ponadprzeciętny talent oraz swego rodzaju magia w szybkim kręceniu kierownicą objawiła się ponownie już na poziomie mistrzostw Europy. Mikołaj wraz ze swoim pilotem Szymonem pokazywali niesamowitą umiejętność adaptacji do nowych warunków wszędzie, gdzie się pojawiali. Załoga Orlen Team imponowała pod tym względem ekspertom, którzy bez cienia zawahania określali ich mianem "mistrzów rajdowej przyszłości".

Marczyk i Gospodarczyk do kilku rajdów mistrzostw Europy przystępowali w tym roku w roli debiutantów. Rozstrzygnięcia zapadły w miniony weekend w Portugalii, gdzie polska załoga potwierdziła swój potencjał, wygrywając rajdową kuźnię talentów "Michelin Talent Factory".

Warto dodać, że załoga zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy, wyprzedzając m.in. dwukrotnego mistrza najstarszego rajdowego cyklu świata, Aleksieja Łukjaniuka. Sezon mistrzostw Europy jest w tym roku wyjątkowo mocno obsadzony - prawdopodobnie najlepiej w historii. Na rajdach pojawiają się bowiem największe gwiazdy rajdów samochodowych startujące na co dzień w mistrzostwach świata, żeby wymienić chociażby Andreasa Mikkelsena, Daniego Sordo, czy Craiga Breena. Drugie miejsce w takich okolicznościach to nieprawdopodobny sukces polskiej załogi.

Zdobywamy mistrzostwo Europy juniorów! Jestem bardzo dumny z całego zespołu - daliśmy radę, nie popełniliśmy błędów a jednocześnie udowodniliśmy naszą prędkość i potencjał. To ogromny sukces, który pozwoli nam budować przyszłość. Jesteśmy czołówką najstarszego rajdowego cyklu świata - to ogromny zaszczyt - mówił kierowca Orlen Team, Mikołaj Marczyk.

Warto dodać, że Marczyk i Gospodarczyk są również głównymi faworytami do tytułu mistrzów Polski. Dzieje się tak nawet pomimo faktu, że załoga nie wystartowała we wszystkich rundach cyklu. To pokazuje ich ogromną przewagę nad rywalami z krajowego podwórka.