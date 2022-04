Manchester United ogłosił, że od przyszłego sezonu jego trenerem będzie Holender Erik ten Hag, który do tej pory pracował w Ajaxie Amsterdam. Kontrakt z nowym trenerem zostanie podpisany na 3 sezony.

Erik ten Hag / YOAN VALAT / PAP/EPA

Ten Hag pracuje w klubie z Amsterdamu od 2017 roku. W tym czasie zdobył z tym klubem 3 mistrzostwa kraju, 2 puchary Holandii, raz wygrał w superpucharze. Wielokrotnie prowadził swoją drużynę w Lidze Mistrzów. W 2019 roku dotarł z nią aż do półfinału, gdzie opadł w dwumeczu z Tottenhamem Hotspur. W przeszłości prowadził inne holenderskie drużyny. Jako piłkarz występował w obronie w kilku holenderskich klubach.

W ostatnich 4 latach w Ajaxie Erik stał się jednym z najbardziej ekscytujących i utytułowanych trenerów w Europie, tworząc atrakcyjny ofensywny futbol w swojej drużynie oparty o młodych zawodników. W naszych rozmowach z Erikiem byliśmy pod wrażeniem jego długofalowej wizji przywrócenia Manchesteru United na należenie mu miejsce -powiedział dyrektor sportowy klubu John Murtough.

To wielki zaszczyt zostać menadżerem Manchesteru United, jestem podekscytowany tym wyzwaniem. Znam historię klubu, pasję kibiców i jestem zdeterminowany do tego, aby stworzyć zespół, który osiągnie sukces. To dla mnie trudne opuścić Ajax po tych niesamowitych latach. Mogę zapewnić naszych kibiców o moim całkowitym zaangażowaniu i skupieniu się na pomyślnym zakończeniu sezonu, zanim przeniosę się do Manchesteru - ­powiedział ten Hag.

Ajax jest w tej chwili liderem ligi holenderskiej z 4 punktami przewagi nad PSV Eindhoven. Manchester United jest na 6. miejscu w tabeli Premier League i do miejsca gwarantującego występ w Lidze Mistrzów traci 3 oczka.