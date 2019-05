Po raz szósty w historii i drugi z rzędu piłkarze Manchesteru City zdobyli mistrzostwo Anglii. W ostatniej kolejce sezonu pokonali na wyjeździe Brighton & Hove Albion 4:1. Podopieczni trenera Josepa Guardioli są pierwszą od 10 lat drużyną, która obroniła tytuł.

Piłkarze Manchesteru City podczas meczu z Brighton / JAMES BOARDMAN / PAP/EPA

"The Citizens" do końca o mistrzostwo walczyli z Liverpoolem. W niedzielę "The Reds" wygrali u siebie z Wolverhampton Wanderers 2:0.

W ostatnim meczu Manchester City mierzył się z drużyną Brighton and Hove Albion. Mecz nie zaczął się dobrze dla piłkarzy Pepa Guardioli, bo bramkę dla gospodarzy zdobył w 24. minucie Glenn Murray. Goście szybko odpowiedzieli, bo już minutę później po podaniu Davida Silvy wyrównał Sergio Aguero.

Na przerwę "Obywatele" schodzili z prowadzeniem, bo dośrodkowanie z rzutu rożnego na gola zamienił Aymeric Laporte.

Druga połowa przebiegała pod dyktando podopiecznych Guardioli, którzy potwierdzili to dwiema bramkami: Riyada Mahreza i Ilkaya Gundogana.

Manchester City w wyścigu o mistrzostwo Anglii wyprzedził FC Liverpool, który w ostatnim meczu zmierzył się z Wolverhampton Wanderers. Podopieczni Jurgena Kloppa wygrali 2:0 po dwóch bramkach Sadio Mane.

Liverpool ostatecznie zgromadził 97 punktów, tylko o jeden mniej od Manchesteru. Tak dużego dorobku wicemistrz Anglii nie miał nigdy wcześniej. Na trzecim miejscu uplasowała się Chelsea Londyn, a 4. był Tottenham. Z ligi spadają: FC Cardiff, Fulham i Huddersfield.