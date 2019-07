6 lipca rusza Tour de France! Podczas 106. Edycji tej prestiżowej imprezy zobaczymy dwóch Polaków: Michała Kwiatkowskiego (Team Ineos) i Łukasza Wiśniowskiego (CCC Team). Za zawodników trzymamy kciuki, a dla Was mamy atrakcyjne rowerowe gadżety firmy Specialized. Jak je zdobyć?

/ Pixabay

Tour de France rozpoczyna się 6 lipca w Brukseli i potrwa do 28 lipca. W drodze do Paryża kolarze pokonają 3460 km. Impreza potrwa więc trzy tygodnie, przez ten czas proponujemy Wam zabawę - do zdobycia rowerowe gadżety firmy Specialized. Co tydzień podczas trwania Tour de France rozdamy superzestaw: koszulkę z nazwiskiem mistrza świata Petera Sagana, bidon, skarpety oraz czapeczkę. Aby go zdobyć, trzeba krótko, ale ciekawie uzasadnić: za co najbardziej cenisz Michała Kwiatkowskiego? [Kolejne pytania 14 i 21 lipca]



Pierwszego zwycięzcę redakcyjne jury wyłoni 14 lipca spośród autorów wpisów, umieszczonych za pomocą naszej platformy w dniach 6-13 lipca. Kolejnego szczęśliwca poznamy 21 lipca (pod uwagę weźmiemy wpisy między 14 a 20 lipca). Ostatni tydzień zabawy przypada na czas od 21 do 27 lipca. Autora najciekawszego zdaniem jury wpisu poznamy dzień później - na zakończenie Tour de France - 28 lipca.

Taki zestaw gadżetów czeka na Ciebie! / Monika Kamińska / RMF FM