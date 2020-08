Po blisko półtoragodzinnej, emocjonującej walce na trasie, Maja Włoszczowska z KROSS Racing Team obroniła tytuł Mistrzyni Polski w kolarstwie górskim. Gwiazdy kolarstwa światowego formatu, ścigały się przy temperaturze dochodzącej do 30 stopni, na trasie z przewyższeniami wynoszącymi blisko 200 metrów na rundzie. Walka odbywała się na wymagającej rundzie zlokalizowanej na Górze Czterech Wiatrów.

/ Materiały prasowe

Piątek i sobota w Mrągowie upłynęły pod znakiem gorącego dopingu dla sztafet i amatorów, którzy chcieli sprawdzić się na najlepszych, mazurskich trasach. Ostatni dzień zawodów to tradycyjnie zmagania naszych najlepszych zawodników, walczących o tytuł Mistrza Polski w kolarstwie górskim. W tym roku start w zawodach to wymagający sprawdzian po dłuższej przerwie wywołanej pandemią. Mimo takich warunków zawodnicy nie zawiedli i dostarczyli widzom niezrównanych emocji na wysokim poziomie. Maja Włoszczowska po raz pierwszy ścigała się na prototypie nowego Levela, przygotowywanego specjalnie na igrzyska olimpijskie.

Bardzo się cieszę, że udało mi się obronić tytuł Mistrzyni Polski podczas krajowego czempionatu w Mrągowie. Mocno stresowałam się przed tymi zawodami, ponieważ po okresie pandemii, nie byłam pewna mojej dyspozycji, nie czułam się najlepiej. Trasa była stricte fizyczna, bardzo ciężka, upał dawał się we znaki na bardzo stromych podjazdach, ale wykorzystałam dobre samopoczucie i już na drugim okrążeniu udało mi się odjechać rywalkom, sukcesywnie powiększając przewagę. Cieszę się, że z takim sukcesem zakończyła się moja pierwsza przygoda z nowym rowerem KROSSA, zrobionym w Przasnyszu, w polskiej fabryce karbonu. To rower stworzony specjalnie z myślą o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, więc zaczynamy przygodę od zwycięstwa i to mnie bardzo buduje - powiedziała Mistrzyni Polski Maja Włoszczowska, chwilę po przekroczeniu linii mety w Mrągowie.

Nasi zawodnicy nie zwalniają tempa i już końcem sierpnia wystartują w kolejnym mocno obsadzonym wyścigu z kalendarza UCI który rozegrany będzie w Brnie na trasie zeszłorocznych Mistrzostw Europy XCO. Trzymamy kciuki podczas nadchodzącego, najważniejszego wydarzenia sezonu, czyli jesiennego Pucharu Świata w Nove Mesto w Czechach, w którym zobaczymy Maję Włoszczowską, Bartłomieja Wawaka, Ondreja Cinka i Sergio Mantecona z KROSS Racing Team.