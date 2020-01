Pech polskiego bramkarza. Łukasza Fabiański nabawił się kontuzji w meczu z Sheffield United. Możliwe, że zawodnik West Ham United będzie pauzował przez kilka miesięcy. Jak sugeruje Onet, to może oznaczać, że Młoty poszukają nowego bramkarza.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do urazu doszło w 13. minucie spotkania z klubem z Sheffield. Po kopnięciu piłki Fabiański nagle poczuł ból w biodrze. Widać było, że to coś poważnego, bo Polak od razu usiadł na boisku i potrzebna była natychmiastowa zmiana. Na razie nie wiadomo, co dokładnie stało się bramkarzowi.

Piłkarz w grudniu przeszedł operację stawu biodrowego. Jeżeli okaże się, że uraz się odnowił, to przerwa w grze może potrwać kilka miesięcy. Mam nadzieję, że kontuzja Łukasza nie okaże się poważna i szybko wróci do gry. Transfer nowego bramkarza to jednak zdecydowanie coś, o czym musimy pomyśleć - mówił otwarcie David Moyes.

Jak zauważa Onet, Młoty radzą sobie znacznie lepiej z Fabiańskim w składzie, niż bez niego. Reprezentant Polski opuścił jedenaście spotkań w tym sezonie. Bez Fabiańskiego West Ham zdobył tylko 7 punków, gdy Polak wrócił do gry londyńczycy poprawili grę - wygrywali z Bournemouth czy Gillinngham.

