Marciniak będzie sędziował w Portugalii

Kolejną parę walczącą o ćwierćfinał tworzą FC Porto i Inter Mediolan. Włoski zespół zwyciężył u siebie 1:0, ale rywale udowodnili, że potrafią odrobić taką stratę w potyczkach z klubami z Italii - choćby w sezonie 2018/19, gdy pierwszy mecz przegrali 1:2, aby w rewanżu wygrać 3:1 z Romą.

Sędzią spotkania w Portugalii będzie Szymon Marciniak. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, arbitrem technicznym będzie Paweł Raczkowski, a rolę VAR pełnić będą Tomasz Kwiatkowski i asystent Bartosz Frankowski.

Choć Inter ma wypracowaną w pierwszym meczu przewagę, to ekipa z Porto nie czuje, że jest na straconej pozycji. Nie interesuje mnie historia czy statystyki. Inter trzy razy wygrał Ligę Mistrzów, dwa razy zdobył Klubowe Mistrzostwo Świata. Myślę, że to zawodnicy tworzą zespół. Ważne jest jednak to, co wydarzy się w meczu. Mówię to, jako były zawodnik i jako trener. Zawodnicy wychodzą na boisko skupieni na swoich zadaniach, a nie na historii czy statystykach - mówił przed spotkaniem Sergio Conceicao, szkoleniowiec FC Porto.

Napoli i Real bliżej awansu

Napoli z trzema Polakami w kadrze (Zieliński, Bereszyński, Idasiak) będzie chciało w środę przypieczętować awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Podejmie Eintracht Frankfurt, z którym neapolitańczycy wygrali w pierwszym meczu 2:0.

Napoli gra w 1/8 finału LM po raz czwarty w historii i jeszcze nigdy nie zdołało awansować do kolejnej rundy. Tym razem tylko niezrozumiały kryzys powstrzymałby ekipę Luciano Spalettiego.

Trzeba zachować spokój. Naszym największym problemem byłoby stwierdzenie, że jest już po wszystkim - przestrzegł trener Luciano Spalletti.

W kiepskiej sytuacji przed rewanżowym meczem jest Liverpool, który w pierwszym spotkaniu z Realem Madryt prowadził 2:0, ale ostatecznie przegrał 2:5.

Liverpool jest w ostatnich tygodniach trudnym do zdefiniowania zespołem. W niektórych meczach potrafi niczym tornado zdemolować zespół przeciwnika, by za kilka dni przegrać z ligowym średniakiem. Na początku marca Liverpool robił Manchester United aż 7:0, by w następnej kolejce przegrać z Bournemouth 0:1.

Ten mecz był w zasadzie przeciwieństwem tego, co chcieliśmy zrobić. Wpadki nie definiują naszego sezonu, ale nie ulega wątpliwości, że było ich zbyt wiele. Dużo się z nich nauczyliśmy. Teraz trzeba odpowiednio się regenerować, bo w środę czeka nas wielki mecz - mówił po tej porażce trener Liverpoolu Jurgen Klopp.

W ćwierćfinałach na zwycięzców czekają już: Bayern Monachium, Benfica Lizbona, AC Milan i Chelsea Londyn. Losowanie par 1/4 i 1/2 finału zaplanowano na piątek, a finał rozegrany zostanie 10 czerwca w Stambule.

