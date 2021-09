Od porażki w wyjazdowym meczu z Dinamem Bukareszt 29:32 piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce zainaugurowali udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów sezonu 2021/2022. W innym spotkaniu pierwszej kolejki grupy B obrońca trofeum - hiszpańska Barca wygrała w Niemczech z SG Flensburg-Handewitt 25:21.

Piłkarze ręczni Vive Kielce przegrało z Dinamem Bukareszt / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

W 2016 roku zwycięzcą LM został mistrz Polski występujący wówczas pod nazwą Vive Tauron Kielce. W decydującym meczu po rzutach karnych wygrał z węgierskim Telekomem Veszprem. W 2013 i 2015 roku kielecki zespół zajął trzecie miejsce, a przed dwoma laty czwarte.

Do 1993 roku najważniejszym trofeum w klubowej piłce ręcznej mężczyzn był Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Od kolejnego sezonu rozgrywki przybrały nową formę - Ligi Mistrzów EHF.



Drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w grupach bezpośrednio awansują do ćwierćfinału. Zespoły z miejsc 3-6 w dwumeczu zagrają o najlepszą "ósemkę". Spotkania rozgrywane będą w środy i czwartki. W drugiej kolejce w Hali Legionów 23 września kielczanie podejmą Telekom.



Final Four tradycyjnie odbędzie się w Kolonii. W 2022 roku planowany jest na 18-19 czerwca.



Wyniki 1. kolejki:

Grupa A

Elverum Handball - HC Vardar 1961 Skopje 27:27 (13:13)

Mieszkow Brześć - THW Kiel 30:33 (15:18)

Montpellier HB - MOL-Pick Szeged 29:29 (14:15)

PPD Zagrzeb - Aalborg HB 24:34 (14:18)



Grupa B

Dinamo Bukarest - Łomża Vive Kielce 32:29 (16:12)

Telekom Veszprem - Paris Saint-Germain 34:31 (13:17)

Motor Zaporoże - FC Porto Sofarma 30:27 (15:10)

SG Flensburg-Handewitt - Barca 21:25 (10:13)