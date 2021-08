Lionel Messi podpisał z Paris Saint-Germain dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok - poinformował francuski klub. Do tej pory przez całą swoją karierę 34-letni argentyński piłkarz związany był z Barceloną.

Lionel Messi / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA

Messi w niedzielę pożegnał się z Barceloną i przyznał wówczas, że negocjuje warunki kontraktu z PSG. We wtorek na podparyskim lotnisku w Le Bourget kibice przywitali go jak bohatera.



Nie mogę się doczekać rozpoczęcia nowego rozdziału mojej kariery w Paryżu. Klub i jego wizja doskonale współgrają z moimi ambicjami. Wiem, jak utalentowani są tutejsi zawodnicy i sztab. Jestem zdeterminowany, aby wraz z nimi zbudować coś wspaniałego. Nie mogę się doczekać, kiedy postawię stopę na murawie Parc des Princes - powiedział Messi cytowany w klubowym oświadczeniu.



Oficjalna prezentacja Messiego zaplanowana jest na środę. Lokalne media informują, że ma grać z numerem 30. Nie chciał bowiem zabierać "dziesiątki" Brazylijczykowi Neymarowi.



Messi i Neymar znają się z czasów gry w Barcelonie, w której przez niemal całą karierę Argentyńczyk grał z numerem 10. Tylko przez pierwsze dwa sezony w "Dumie Katalonii" miał na koszulce inną liczbę - właśnie 30. Neymar miał zaoferować byłemu koledze z drużyny "dziesiątkę", ale Messi odmówił.



W Ligue 1 numer 30 zarezerwowany jest dla bramkarzy, jednak władze rozgrywek zrobiły od tej reguły wyjątek dla sześciokrotnego laureata Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza roku na świecie.



Legenda Barcelony

Argentyńczyk zdobył z "Dumą Katalonii" 10 tytułów mistrza Hiszpanii i czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów. W poprzednim sezonie z dorobkiem 30 bramek Argentyńczyk okazał się najskuteczniejszym piłkarzem hiszpańskiej ekstraklasy i po raz ósmy został królem strzelców.



Natomiast w lipcu wywalczył z reprezentacją Argentyny po raz pierwszy w karierze mistrzostwo Ameryki Południowej, zostając również uznanym za najlepszego piłkarza turnieju. W 2014 roku wywalczył z kadrą narodową wicemistrzostwo świata.



Messi dołączył do zespołu młodzieżowego Barcelony w wieku 13 lat i jest najlepszym strzelcem w historii klubu z Camp Nou - 672 gole w 778 meczach we wszystkich rozgrywkach.



Paryski klub natomiast zdominował w ostatnich latach rywalizację we Francji. Od sezonu 2012/13 tylko dwa razy nie wywalczył mistrzostwa kraju. Oprócz Messiego i Neymara jego trzecią wielką gwiazdą jest Francuz Kylian Mbappe.