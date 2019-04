Piękna (do przerwy) i zespołowa (przez cały mecz) gra Ajaksu dała mu zwycięstwo z Tottenhamem w Londynie (1-0), szeroko otwierając drogę do finału Ligi Mistrzów. Gospodarze też mieli swoje szanse, ale przed rewanżem w przyszłym tygodniu w Amsterdamie czeka ich jeszcze trudniejsze zadanie. Nie zmienia to faktu, że obydwie ekipy zaprosiły kibiców na prawdziwą piłkarską ucztę!

