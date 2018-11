Stowarzyszenie zrzeszające ligi piłkarskie na Starym Kontynencie powtórzyło we wtorek swój zdecydowany sprzeciw wobec utworzenia zamkniętej europejskiej Superligi, która miałaby zastąpić lub konkurować z obecną Ligą Mistrzów UEFA. Według doniesień, najlepsze klubu Europy miałyby stworzyć odrębne rozgrywki. Trzon Superligi miałyby stanowić: Bayern Monachium, Real Madryt, Barcelona, Manchester United, Chelsea Londyn, Arsenal Londyn, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus Turyn i AC Milan. Natomiast zaproszone zostałyby: Atletico Madryt, Borussia Dortmund, Olympique Marsylia, Inter Mediolan i AS Roma.

Superliga miałaby zastąpić Ligę Mistrzów.

European Leagues (dawna nazwa: Stowarzyszenie Europejskich Piłkarskich Lig Zawodowych) to organizacja skupiająca ligi europejskie z 25 krajów, w tym czołowe: angielską, hiszpańską, niemiecką i włoską.

Jak poinformowano we wtorkowym komunikacie, EL odnotowuje pojawiające się pogłoski i spekulacje dotyczące ewentualnego utworzenia Superligi przez duże europejskie kluby. Stowarzyszenie dodało, że konsekwentnie wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec tworzenia jakiejkolwiek zamkniętej wersji Super League.



Ligi wspierają europejski model sportowy oparty na strukturze piramidy, w której mechanizmy promocji i spadków oraz sportowe zalety klubów stanowią rdzeń każdej konkurencji - napisano.



Oświadczenie głosi także, iż futbol krajowy jest "sercem gry w całej Europie" dla piłkarzy, klubów i fanów.



Propozycje dotyczące zamkniętej Super League będą miały poważne i trwałe implikacje dla długoterminowej stabilności zawodowego futbolu w Europie - podkreślono.



O powrocie pomysłu powstania Superligi poinformował niedawno m.in. tygodnik "Der Spiegel". 16 najlepszych zespołów na Starym Kontynencie miałoby odłączyć się od Ligi Mistrzów i założyć własną Superligę. Takie plany istniały od dawna, ale z medialnych informacji wynika, że stają się one coraz bardziej konkretne. Rozgrywki miałyby ruszyć w 2021 roku.



Operatorem Superligi nie byłaby żadna z istniejących federacji, w tym UEFA.



