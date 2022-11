Późnym wieczorem zakończy się faza grupowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. W tym sezonie z powodu mundialu skompresowana jest do niespełna dwóch miesięcy. Czternaście drużyn jest już pewnych gry w fazie grupowej. Dziś wyjaśni się, kto uzupełni grono ekip z 1/8 finału. Rozstrzygną to mecze w Mediolanie i Warszawie.

Bramkarz Szachtara Donieck Andrij Piatow (C) podczas treningu w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Ciekawie będzie w grupie E. AC Milan podejmie na własnym stadionie austriacki Salzburg. Włoska drużyna musi co najmniej zremisować, by wywalczyć awans. Na wyjeździe na początku fazy grupowej Milan wywalczył punkt w starciu z Salzburgiem po wyniku 1:1.

Drugi kluczowy mecz zostanie wieczorem rozegrany w Warszawie. Szachtar Donieck zmierzy się z RB Lipsk. W tej rywalizacji w lepszej sytuacji jest niemiecki klub, bo ma w tabeli o trzy punkty więcej od Szachtara. W Lipsku jednak to ukraiński klub wygrał 4:1. To jedyne jak na razie zwycięstwo Szachtara w fazie grupowej, ale bardzo istotne. Oznacza bowiem, że jeśli teraz ukraińska drużyna wygra z Lipskiem, awansuje do fazy pucharowej. Piłkarzom z Niemiec wystarczy remis.

Liga Mistrzów przyniosła w fazie grupowej sporo niespodzianek. Z rywalizacji odpadły już FC Barcelona, Atletico Madryt czy Juventus Turyn. O ile Duma Katalonii powalczy w Lidze Europy to Atletico jest już poza pucharami. Juventus jeszcze nie wie, co go czeka. Dziś turyńczycy zagrają u siebie z PSG. Na razie Juventus ma w grupie trzy punkty - tyle samo, co Maccabi Hajfa. Izraelski klub zagra u siebie z pewną awansu Benficą Lizbona. Ponieważ w dwumeczu pomiędzy Juventusem a Maccabi mamy remis w punktach i bramkach, do Ligi Europy trafi drużyna, która wieczorem osiągnie lepszy wynik. Jeśli bilans punktowy obu drużyn będzie taki sam, rozstrzygający będzie bilans bramek z całej fazy grupowej. Juventus jest pod tym względem na razie dużo lepszy. (8:11 wobec 5:16).

O fazie pucharowej mogą już myśleć spokojnie w 14 klubach. Awans wywalczyły już cztery angielskie kluby - to Chelsea, Tottenham, Manchester City i Liverpool. W fazie pucharowej zagra także trzech przedstawicieli Bundesligi: Bayern Monachium, Borussia Dortmund i Eintracht Frankfurt. Dwóch przedstawicieli w elitarnym gronie ma już Portugalia: FC Porto i Benfica Lizbona. Wiosną w Lidze Mistrzów zagrają także Real Madryt, PSG, Club Brugge oraz dwa włoskie kluby: Napoli i Inter. Losowanie 1/8 finału odbędzie się w poniedziałek.