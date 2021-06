Estoński klub Paide Linnameeskond będzie rywalem Śląska Wrocław w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Losowanie odbyło się we wtorek w Nyonie.

Radość zawodników Śląska Wrocław ze zdobytej bramki podczas meczu 30. kolejki piłkarskiej ekstraklasy ze Stalą Mielec (16.05.2021) / Maciej Kulczyński / PAP

Pierwszy mecz rozegrany zostanie 8 lipca w Estonii, a rewanż - 15 lipca we Wrocławiu.

Raków i Pogoń czekają na rywali

W nowych rozgrywkach UEFA wystąpią także Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin, ale rywalizację rozpoczną od drugiej rundy eliminacji.

W zakończonym miesiąc temu sezonie w polskiej ekstraklasie Raków zajął drugie miejsce (zdobył też Puchar Polski), Pogoń trzecie, a Śląsk czwarte. Tytuł obroniła Legia Warszawa, która w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów zmierzy się z norweskim zespołem Bodoe/Glimt.

W środę zostaną natomiast rozlosowane potencjalne pary drugiej rundy eliminacji LM i LK, odpowiednio o godz. 12 i 13.

Przeciwnik Śląska - Paide Linnameeskond - zajmuje drugie miejsce w tabeli ekstraklasy w rozgrywkach prowadzonych systemem wiosna - jesień. Wicemistrz Estonii zgromadził 30 punktów w 14 spotkaniach i traci cztery "oczka" do FCI Levadia Tallinn.

Na tym etapie wrocławianie byli rozstawieni, a mogli trafić także na RFS Ryga (Łotwa), Sligo Rovers (Irlandia) i Larne FC (Irlandia Północna).

Pary I rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy

Levadia Tallinn (EST) vs St Joseph's (GIB)

Inter Turku (FIN) vs Puskás Akadémia (HUN)

Dečić (MNE) vs Drita (KOS)

Sūduva (LTU) vs Valmiera (LVA)

La Fiorita 1967 (SMR) vs Birkirkara (MLT)

Mons Calpe (GIB) vs Santa Coloma (AND)

Velež (BIH) vs Coleraine (NIR)

Domžale (SVN) vs Swift Hesper (LUX)

Shkupi 1987 (MKD) vs Llapi (KOS)

Dinamo Batumi (GEO) vs Tre Penne (SMR)

Sfintul Gheorghe (MDA) vs Partizani (ALB)

Maribor (SVN) vs Urartu (ARM)

Laçi (ALB) vs Podgorica (MNE)

Milsami Orhei (MDA) vs FK Sarajevo (BIH)

Noah (ARM) vs KuPS Kuopio (FIN)

Žilina (SVK) vs Dila Gori (GEO)

FH Hafnarfjördur (ISL) vs Sligo Rovers (IRL)

Paide Linnameeskond (EST) vs Śląsk Wrocław (POL)

RFS (LVA) vs KÍ Klaksvík (FRO)

Bala Town (WAL) vs Larne (NIR)

Fehérvár FC (HUN) vs Ararat Yerevan (ARM)

Gagra (GEO) vs Sutjeska (MNE)

Sileks (MKD) vs Petrocub-Hincesti (MDA)

Široki Brijeg (BIH) vs Vllaznia (ALB)

Stjarnan (ISL) vs Bohemians (IRL)

Glentoran (NIR) vs The New Saints (WAL)

Sant Julià (AND) vs Gzira United FC (MLT)

Europa (GIB) vs Kauno Žalgiris (LTU)

Dundalk (IRL) vs Newtown (WAL)

Spartak Trnava (SVK) vs Mosta (MLT)

Struga (MKD) vs Liepāja (LVA)

Racing FC Union Lëtzebuerg (LUX) vs Breidablik

Honka Espoo (FIN) vs NSÍ Runavík (FRO)