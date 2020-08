Kamil Stoch zajął pierwsze, a Dawid Kubacki drugie miejsce w prologu przed sobotnim konkursem Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Trzeci był Austriak Philipp Aschenwald.

Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

Pierwotnie w piątek miały się odbyć kwalifikacje, ale ostatecznie nie było potrzeby ich rozgrywania, bo w Wiśle pojawiło się tylko 46 zawodników. Zastąpił je prolog o Puchar TVP Sport.



Stoch uzyskał 133,5 m, a Kubacki 131. Natomiast wynik Aschenwalda to 126,5 m.



Dawid Kubacki / Grzegorz Momot / PAP

Do rywalizacji przystąpiło jeszcze 11 Polaków. Piotr Żyła był piąty (125 m), Klemens Murańka siódmy (126,5), Tomasz Pilch 11. (124,5), Aleksander Zniszczoł 13. (124,5), Stefan Hula 17. (122,5), Maciej Kot 18. (122), Andrzej Stękała 22. (123,5), Paweł Wąsek 27. (116), Kacper Juroszek 42. (103), Jakub Wolny 43. (105), a debiutujący w zawodach tej rangi Mateusz Gruszka 44. (103,5).



Choć większość reprezentacji zdecydowała się przyjechać w okrojonych składach, to wystartowało kilku znanych zawodników. Słoweniec Peter Prevc zajął szóste miejsce, Szwajcar Simon Ammann 22., a Austriak Gregor Schlierenzauer 30.



Wszystko wskazuje na to, że w niedzielę zmaganiami na obiekcie im. Adama Małysza sezon 2020 na igelicie... się zakończy. Z powodu pandemii z organizacji wycofali się pozostali gospodarze: Szczuczyńsk, Czajkowski, Hinzenbach i Klingenthal.



Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) ogłosiła, że w związku z tym nie zostanie wyłoniony zwycięzca klasyfikacji generalnej. Zapowiedziała poszukiwanie nowych lokalizacji zawodów, ale wygląda na to, że nie przyniosło to skutku.



Sobotni i niedzielny konkurs rozpocznie się o godzinie 17.30.