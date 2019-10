Paweł Fajdek czwarty raz z rzędu został mistrzem świata w rzucie młotem. Czwarte miejsce w konkursie finałowym zajął Wojciech Nowicki.

Paweł Fajdek / VALDRIN XHEMAJ / PAP/EPA



Paweł Fajdek po raz czwarty z rzędu triumfował w rzucie młotem na lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Polak uzyskał w Dausze 80,50 m i wyprzedził Francuza Quentina Bigota - 78,19 i Węgra Bence Halasza - 78,18.

Wojciech Nowicki zajął czwarte miejsce - 77,69.

Fajdek wywalczył złote medale także w 2013 roku w Moskwie, w 2015 w Pekinie i w 2017 w Londynie. Jest także mistrzem Europy z 2016 z Amsterdamu.

Historyczne zwycięstwo

Jeszcze nigdy w historii żaden młociarz nie zdobył czterech złotych medali mistrzostw świata z rzędu. Jako pierwszy dokonał tego Paweł Fajdek.

Zadanie wykonane, dobre nastroje przed kolejnym sezonem i trzeba teraz odpocząć - powiedział.

Fajdek prowadził od początku konkursu. Nie obserwował nawet, co robią rywale. Skupił się wyłącznie na sobie. Ani razu nie był zagrożony. W najdalszym podejściu zmierzono mu 80,50, a drugiego Francuza Quentina Bigota pokonał o dwa metry i 31 centymetrów. Trzeci był Węgier Bence Halasz - 78,18, a czwarty lider światowej tabeli tegorocznych wyników Wojciech Nowicki - 77,69.

Zadanie wykonane, wyniki mogłyby być lepszy, ale każdy z czterech zaliczonych rzutów dawał złoty medal. Jest dalej niż przed dwoma laty w Londynie to też nieźle i fajnie, że udało się rzucać równo. Zrobiłem swoje, dobre nastroje przed kolejnym sezonem i trzeba teraz odpocząć - zaznaczył czterokrotny mistrz świata.

Tylko startująca w tej samej konkurencji Anita Włodarczyk może poszczycić się czterema medalami mistrzostw świata w karierze. Po konkursie Fajdek jednak nie cieszył się jak zwykle. Był stonowany. Wprawdzie wskoczył na trybuny, by uściskać swoją trenerkę Jolantę Kumor, ale później nie wyglądał tak, jakby został mistrzem świata.

Może jestem taki, a nie inny, bo boli mnie głowa. Od rozgrzewki źle się czułem. Próbowałem tego nie pokazywać, przetrwać, ale towarzyszył mi też spokój. Skupiłem się na sobie, totalnie nie interesował mnie konkurs. Gdzieś oglądałem się, żeby tylko wiedzieć, kiedy moja kolej - przyznał Fajdek.

I faktycznie tak było. Fajdek rzadko odwracał się, by zobaczyć rezultaty rywali. Na wynik spojrzał, gdy ostatni rzut oddawał Nowicki.

Chciałem, żebyśmy oboje stanęli na podium. Czwarte miejsce. Szkoda, że nie zamienił się z kimś miejscami - powiedział.

Ten złoty medal jest o tyle cenny, że Fajdek przeszedł w styczniu poważną operację łydki. Do treningów wrócił w kwietniu.

Jestem strasznie zmęczony. Gdyby te mistrzostwa były w lipcu, czy sierpniu, też byłbym na nie przygotowany. Też rzucałem około 80 m. Na pewno byłem w Dausze równiejszy i to jest to przygotowanie, które pozwala niejednokrotnie rzucać daleko, ale regularnie. Brakowało jednak zimy, przygotowania wiosennego, ale trudno. To jest już za mną. Ja jestem już człowiekiem na wakacjach, a w czwartek mam tylko jedno zadanie - odebrać medal i dowieźć go do Polski -zaznaczył.

Mimo że zawodnik Jolanty Kumor ma w dorobku cztery złote medale mistrzostw świata, jeszcze nigdy nie stanął na olimpijskim podium.

Na pewno bym tego nie zamienił. Trzeba walczyć o każdy medal, a nie zamieniać. Do trzech razy sztuka. Mogę śmiało powiedzieć, że olimpijskie podium to jedyny mój cel. Skupiam się na tym, by go zdobyć, bo tak po prostu historia ma wyglądać - powiedział i dodał, że Azja mu zawsze służy: "Ja tam zawodów nie przegrywam".

W ten sposób nawiązał do przyszłorocznych igrzysk w Tokio:

Wydaje mi się, że to będzie moje miejsce, mój czas i tylko tam może się to sprawdzić. Na więcej nie będę chciał czekać, bo to będzie już to zbyt denerwujące, więc naprawdę dla dobra wszystkich najlepiej zdobyć ten medal i mieć spokojną głowę, a potem bronić po raz kolejny złota mistrzostw świata - powiedział mistrz świata.

Wojciech Nowicki za podium

Rywale zaskoczyli drugiego polskiego zawodnika: Wojciecha Nowickiego. Drugi z Polaków chciał nawiązać walkę z Fajdkiem i to otwarcie mówił. Jego trenerka Malwina Wojtulewicz zapewniała, że brązowy medalista sprzed dwóch lat jest w życiowej formie.

Nie wiem, co się stało. Pogubiłem się technicznie. Czułem się tak, jakbym po raz pierwszy rzucał młotem - powiedział Nowicki.

Mistrzostwa świata w Dausze zakończą się w niedzielę. Polacy zdobyli na razie trzy medale. Oprócz złota Fajdka, srebro w rzucie młotem wywalczyła Joanna Fiodorow, a brąz w skoku o tyczce Piotr Lisek.