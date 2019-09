Po zdobyciu przez Joannę Fiodorow srebrnego medalu mistrzostw świata w rzucie młotem Malwina Wojtulewicz przyznała, że jest spełniona jako trenerka. "Zrobiła to, na co ją stać" - skomentowała. "Od dawna mówiłam, że Aśka może daleko rzucać. Ale ciągle nie był to jej dzień. Czułam, że to będzie właśnie ten dzień i ta chwila” – przyznała.

