Angelika Sarna i Patryk Dobek zdobyli złote medale w biegu na 800 m w ostatnim dniu lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Poznaniu. W konkursie rzutu młotem po raz kolejny w tym sezonie Malwina Kopron okazała się lepsza od Anity Włodarczyk.

Malwina Kopron / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Angelika Sarna pokonała Annę Wielgosz oraz Joannę Jóźwik i Angelikę Cichocką w finałowym biegu na 800 m. Wygrała czasem 2.00,28. Polki nie mają minimum uprawniającego do wyjazdu na igrzyska w tej konkurencji, ale pierwsza trójka z mistrzostw Polski na razie jest na premiowanych miejscach rankingowych. Jeżeli je utrzymają, skład na 800 na Tokio stanowić będą: Sarna, Wielgosz i Jóźwik.

Plan był taki, aby wygrać. Wszystkie rywalki były dobrze przygotowane. Wiedziałyśmy, że ten bieg jest eliminacją na igrzyska, więc jestem w pełni usatysfakcjonowana (...) W tym roku zanotowałam duży skok wynikowy, ale moje ambicje są bardzo wysokie. Dopiero pomalutku dociera do mnie, na jakim poziomie biegam - powiedziała Sarna.



Po raz kolejny w tym sezonie bezkonkurencyjny na 800 m okazał się były płotkarz Patryk Dobek. W Poznaniu wygrał czasem 1.48,21. W obliczu wycofania się z mistrzostw Polski Adama Kszczota, najprawdopodobniej zabraknie go w składzie reprezentacji na igrzyska.



Pia Skrzyszowska była jedną z największych gwiazd tegorocznych mistrzostw kraju w Poznaniu. Do tytułu na 100 m w sobotę dołożyła również złoty medal na swoim koronnym dystansie 100 m ppł. Wynik 12,85 jest o zaledwie 0,05 słabszy od jej rekordu życiowego.



Cieszę się bardzo, bo są to moje dwa pierwsze złota mistrzostw Polski seniorów. Z takim planem tu jechałam, aby się to udało. W finale rywalizacja z Klaudią Siciarz (druga wynikiem 12,92 - PAP) mnie nakręciła. Lubię rywalizację i wyrównaną walkę - powiedziała Skrzyszowska.



Jej zdaniem stać ją w tym sezonie na jeszcze szybsze bieganie - być może nawet poniżej 12,70.

Nie chcę zapeszać. Mam jeszcze pewne rzeczy do zrobienia w technice. Do tego trzeba między płotkami dobrać odpowiednią prędkość, bo szybkościowo - jak widać - jestem bardzo dobrze przygotowana - oceniła mistrzyni kraju. W męskiej rywalizacji na dystansie 110 m ppł triumfował z dobrym wynikiem 13,37 Damian Czykier.



Malwina Kopron pokonała Anitę Włodarczyk

W konkursie rzutu młotem po raz kolejny w tym sezonie Malwina Kopron pokonała Anitę Włodarczyk. Panie rzuciły odpowiednio 75,42 i 74,06.



Mogę się cieszyć z wygranej, ale nastawiałam się na rekord życiowy. Byłam skoncentrowana, ale nie udało mi się złożyć rzutu takiego, na jaki mnie stać. Za taki rezultat nikt mi w Tokio medalu nie da - oceniła Kopron. Spokój zachowuje dwukrotna mistrzyni olimpijska. Włodarczyk wróciła po ciężkiej kontuzji i przekonuje, że za miesiąc będzie ją stać na rzuty o 3-4 metry dalsze.

Wszystko idzie według planu. W zespole nie ma nerwowości - powiedziała najbardziej utytułowana polska lekkoatletka ostatnich lat.



Złote medale na 5000 m wywalczyli Beata Topka - 16.03,91 oraz Aleksander Wiącek - 14.05,20. Najszybsi na 200 byli Marlena Gola - 23,39 oraz Adrian Brzeziński - 20,99.



Drugi złoty medal w Poznaniu wywalczyła Adrianna Szóstak, która wygrała konkurs w skoku w dal. Wcześniej triumfowała w trójskoku. Sobotnia rywalizacja była niezwykle ciekawa, Szóstak dopiero w ostatniej próbie wynikiem 6,39 (rekord życiowy) zapewniła sobie złoty medal, pokonując Annę Matuszewicz o sześć centymetrów.



Nie czułam się najlepiej, nie doszłam jeszcze do siebie po trójskoku, dlatego ze skoku na skok coraz bardziej się rozkręcałam. Jestem u siebie, tylu kibiców mnie wspierało i czułam, że muszę to zrobić. Przyznam, że jeszcze dwóch złotych medali mistrzostw Polski nie zdobyłam w mojej karierze - mówiła lekkoatletka OŚ AZS Poznań.



Sensacyjnym zwycięzcą w skoku w dal wynikiem 8,05 został Andrzej Kuch. 29-latek jest zawodnikiem niestowarzyszonym, godzi treningi z pracą zawodową - jest animatorem na orliku.



Liczę, że znajdę klub, który będzie chciał mnie wspierać, który będzie mnie wspierał w rozwoju, bo jak każdy sportowiec, chcę być coraz lepszy i osiągać jak najlepsze wyniki. Może teraz coś się zmieni - mówił Kuch, który jak przyznał, nie ma tak komfortowych warunków przygotowań, jak jego rywale.



Trenuję w Galewicach i Wieruszowie. Czasami jeżdżę do Wrocławia. Nie jest to łatwe, ale pokazuje sporo determinacji, żeby osiągać cele. Ja rozwijam się także jako trener - tłumaczył. Kuch na razie nie wybiega zbyt daleko w przyszłość.



W moim wieku zawodnik raczej myśli o zakończeniu kariery, tymczasem moje wyniki stają się coraz lepsze. To zwycięstwo w mistrzostwach Polski smakuje wyjątkowo, tym bardziej że pobiłem rekord życiowy. Minimum na Tokio - 8,22 to wynik mocno wyśrubowany, ale kto wie, jak by to wszystko się potoczyło, gdyby nie urazy, z którymi musiałem się zmagać - podsumował.



Mistrzostwa Polski w Poznaniu były jedną z ostatnich szans na wypełnienie minimów na igrzyska olimpijskie w Tokio. Skład ma zostać przez PZLA ogłoszony w czwartek.

Wyniki sobotnich finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Poznaniu:

KOBIETY



100 m ppł

1. Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa) 12,85

2. Klaudiai Siciarz (KS AZS AWF Kraków) 12,92

3. Klaudia Wojtunik (AZS Łódź) 13,19



200 m

1. Marlena Gola (KS Podlasie Białystok) 23,39

2. Paulina Guzowska (AZS AWF Katowice) 23,41

3. Wiktoria Grzyb (MKL Szczecin) 23,53



800 m

1. Angeliak Sarna (AZS AWF Warszawa) 2.00,28

2. Anna Wielgosz (CWKS Resovia) 2.00,57

3. Joanna Jóźwik (AZS AWF Katowice) 2.00,73



5000 m

1. Beata Topka (ULKS Talex Borzytuchom) 16.03,91

2. Izabela Paszkiewicz (AZS UMCS Lublin) 16.03,50

3. Monika Jackiewicz (MKL Szczecin) 16.05,95



4x400 m

1. AZS UMCS Lublin 3.36,70

2. RLTL Optima Radom 3.39,78

3. KS AZS AWF Kraków 3.40,58



w dal

1. Adrianna Szóstak (OŚ AZS Poznań) 6,39

2. Anna Matuszewicz (MKL Toruń) 6,33

3. Karolina Kucharczyk (MUKS Kadet Rawicz) 6,24



tyczka

1. Kamila Przybyła (CWZS Zawisza Bydgoszcz) 4,10

2. Emilia Kusy (SKLA Sopot) 4,00

3. Anna Łyko (KS AZS AWF Wrocław) 4,00



młot

1. Malwina Kopron (AZS UMCS Lulin) 75,42

2. Anita Włodarczyk (AZS AWF Katowice) 74,06

3. Joanna Fiodorow (OŚ AZS Poznań) 72,31



MĘŻCZYŹNI



110 m ppł

1. Damian Czykier (KS Podlasie Białystok) 13,37

2. Olgierd Michniewicz (RLTL Optima Radom) 14,02

3. Dominik Staśkiewicz (AZS AWF Warszawa) 14,53



200 m

1. Adrian Brzeziński (MKL Toruń) 20,99

2. Oliwer Wdowik (CWKS Resovia) 21,05

3. Łukasz Żok (ALKS AJP Gorzów Wlkp.) 21,07



800 m

1. Patryk Dobek (MKL Szczecin) 1.48,21

2. Mateusz Borkowski (RKS Łódź) 1.49,10

3. Patryk Sieradzki (CWZS Zawisza Bydgoszcz) 1.49,43



5000 m

1. Aleksander Wiącek (OKS Start Otwock) 14.05,20

2. Patryk Kozłowski (RLTL Optima Radom) 14.12,16

3. Artur Olejarz (MKL Szczecin) 14.16,50



4x400 m

1. OŚ AZS Poznań 3.08,30

2. AZS UMCS Lublin 3.08,41

3. AZS AWF Katowice 3.11,17



w dal

1. Andrzej Kuch (niestowarzyszony) 8,05

2. Tomasz Jaszczuk (AZS AWF Katowice) 7,71

3. Mateusz Jopek (KS AZS AWF Wrocław) 7,67