Natalia Kaczmarek wygrywając bieg na 200 m zdobyła drugi złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw kraju w Gorzowie Wielkopolskim. W piątek triumfowała na dystansie dwa razy dłuższym. Damian Czykier i Pia Skrzyszowska w ostatnim dniu rywalizacji zwyciężyli w biegach płotkarskich.

Od lewej: Marika Popowicz-Drapała (2.miejsce), Natalia Kaczmarek (1. miejsce) i Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka (3. miejsce) na mecie biegu na 400m kobiet podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Kaczmarek pierwszy raz w karierze na 200 m zeszła poniżej 23 sekund, osiągając czas 22,86. Drugie miejsce zajęła pochodząca z Białorusi Kryscina Cimanouska - 22,89, a trzecia była Martyna Kotwiła - 23,12.



Super występ z mojej strony. Dwa złota. Pokazałam, że szybkościowo również jestem dobrze przygotowana. To wskazuje, że szybko mogę zaczynać biegi na 400 m i wierzę, że to wytrzymam. To był mój czwarty bieg w trzy dni. Byłam już trochę zmęczona - oznajmiła podwójna mistrzyni Polski.



Kaczmarek wyprzedziła Cimanouską tuż przed metą, wykazując się bardzo dobrą wytrzymałością szybkościową.



Tytuł mistrza Polski w biegu na 200 m obronił pochodzący z Gorzowa Wlkp. Łukasz Żok, który poprawił rekord życiowy na 20,73 i o 0,01 sekundy wyprzedził drugiego Alberta Komańskiego oraz o 0,29 s trzeciego Patryka Wykrotę. Żok w czwartek zajął trzecie miejsce na 100 m, więc w mistrzostwach kraju zdobył dwa indywidualne medale.



Skrzyszowska w biegu na 100 m ppł triumfowała czasem 12,94 i trzeci raz z rzędu zdobyła złoto MP. Przed rokiem wygrała w Suwałkach, a dwa lata temu w Poznaniu. Na podium stanęły też Klaudia Siciarz - 13,09 i Marika Majewska - 13,31.



22-latka w biegu eliminacyjnym zawadziła o płotek, ale zdołała dobiec do mety.



Bieg eliminacyjny był śmieszny. Nie wiem, jak go opisać. Potknęłam się i po prostu chciałam utrzymać rytm. Biegi na mistrzostwach Polski są dla mnie cięższe, bo trudniej się zmobilizować - przyznała Skrzyszowska.



Czykier ósmy raz z rzędu został mistrzem Polski na 110 m ppł. Srebrny medal zdobył Krzysztof Kiljan, a brąz wywalczył Michał Sierocki. Rekordzista kraju w finale uzyskał swój najlepszy czas w sezonie - 13,57 i wyprzedził drugiego Kiljana o 0,09 s. Sierockiemu zmierzono 13,92.



Powoli wracam. Super, że udało się obronić złoto - powiedział Czykier, który przed rokiem w Suwałkach pobił rekord Polski - 13,25.



Zawodnik Podlasia Białystok już po raz 10. stanął na podium mistrzostw Polski. Lepszy od niego pod tym względem jest jedynie Dominik Bochenek - zdobywca 11 medali na 110 m ppł.



Pierwszą konkurencją rozegraną w sobotę był skok o tyczce kobiet. Zwyciężyła Emilia Kusy, która w trzeciej próbie pokonała 4,20. Srebrny medal wywalczyła Maja Chamot - 4,10, a brązowy Agnieszka Kaszuba - 4,00.



Kusy wywalczyła czwarty medal MP seniorów na stadionie, ale pierwszy złoty.



Cyprian Mrzygłód w ostatniej kolejce osiągnął 79,80 m, dzięki czemu triumfował w rzucie oszczepem. Po medale sięgnęli też Dawid Wegner - 78,76 i Marcin Krukowski - 77,43. Wśród kobiet trzy czołowe miejsca zajęły Marcelina Witek-Konofał - 58,26, Gabriela Andrukonis - 52,47 i Angelikę Antoniak - 49,66.



Konkurs skoku w dal wygrała pochodząca z Gorzowa Wlkp. Nikola Horowska, która pobiła rekord życiowy - 6,61. Za nią uplasowały się Magdalena Bokun - 6,25 i Anna Matuszewicz - 6,20.



Ta atmosfera i to, że startowałam u siebie mi pomogło, ale chciałam pobić młodzieżowy rekord Polski. To był trudny konkurs. Skok w dal może być dla mnie odpowiednią drogą. Biegam po to, żeby skakać. Jutro wylatuję do Chin na Uniwersjadę - oznajmiła Horowska, która startuje również na 100 i 200 m.



Wśród mężczyzn najlepsi w skoku w dal byli Andrzej Kuch - 7,68, Krzysztof Tomasiak i Piotr Tarkowski - obaj 7,32.



Angelika Sarna (2.01,82) prowadziła w biegu na 800 m, ale na ostatniej prostej została wyprzedzona przez Annę Wielgosz - 2.01,02. Trzecia była Margarita Koczanowa - 2.02,20.



Michał Rozmys triumfował na 800 m czasem 1.46,95 i o 0,05 wyprzedził Filipa Ostrowskiego. Ci dwaj zawodnicy kończą mistrzostwa Polski ze złotym i srebrnym medalem, gdyż byli też najlepsi na 1500 m. Trzecie miejsce w biegu na dwa okrążenia zajął Mateusz Borkowski - 1.47,01.



Mistrzami Polski w sztafecie 4x400 m zostali Mikołaj Buzała, Jan Wawrzkowicz, Bartosz Sołtysiak i Daniel Sołtysiak z AZS Poznań - 3.12,87 oraz Weronika Bartnowska, Karolina Łozowska, Dominika Baćmaga, Anna Maria Gryc z AZS AWF Warszawa - 3.34,22.



W dodatkowym biegu Polacy w składzie Maksymilian Szwed, Karol Zalewski, Igor Bogaczyński, Kajetan Duszyński wygrali sztafetę 4x400 m czasem 3.02,36. Biało-czerwoni wyprzedzili reprezentację Barbadosu - 3.02,57, RPA - 3.02,75 i Słowenii - 3.06,46, ale nie wystarczyło to do zakwalifikowania się na MŚ w Budapeszcie.



Ostatnią konkurencją mistrzostw Polski były biegi na 5000 m, w których najlepsi okazali się Mateusz Gos - 13.54,59 i Paulina Kaczyńska - 16.43,51.