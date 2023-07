Dominik Kopeć i Ewa Swoboda zostali w Gorzowie Wielkopolskim mistrzami Polski w biegu na 100 metrów. Na dystansie 1500 m triumfowali Filip Ostrowski i Aleksandra Płocińska. W czwartek rozegrano finały w sześciu konkurencjach.

Trzy najlepsze sprinterki w kraju to Ewa Swoboda, Kryscina Cimanouska i Magdalena Stefanowicz / Lech Muszyński / PAP

Kopeć triumfował czasem 10,37. Srebrny medal zdobył Mateusz Siuda - 10,42, a brąz wywalczył Łukasz Żok - 10,50.

Zostałem w blokach i musiałem gonić rywali w pierwszej części dystansu. To było naprawdę trudne. Dawno takiego biegu nie miałem. Musiałem się trochę spiąć i powalczyć - powiedział Kopeć po swoim zwycięstwie.

Deszcz i mokra bieżnia utrudniała uzyskanie sprinterom wartościowych rezultatów.

Jest jeszcze dużo do poprawy, choć pewnie każdy by chciał, żebym biegał w okolicach rekordu życiowego, ale to jest naprawdę trudne. Bieg musi ułożyć się idealnie, żeby zakręcić się w okolicach 10,00 - dodał sprinter.

Swoboda w biegu pod wiatr triumfowała czasem 11,08. Druga była Białorusinka z polskim paszportem Kryscina Cimanouska - 11,26, a trzecie miejsce zajęła Magdalena Stefanowicz - 11,42.

Bardzo fajny wynik jak na to, jak się dzisiaj czułam. Dobrze się dziś biegało w mocnej stawce. To dobry prognostyk przed mistrzostwami świata - oceniła Swoboda, która siódmy raz została mistrzynią Polski w biegu na 100 m.

Zrównała się w ten sposób z Ireną Szewińską i Darią Korczyńską.

Ennaoui zawiodła

Michał Rozmys jeszcze 100 m przed metą prowadził w biegu na 1500 m, ale ostatecznie o 0,03 sekundy przegrał z Filipem Ostrowskim, który przyspieszył na ostatniej prostej i triumfował wynikiem 3.41,79. Brązowy medal zdobył Maciej Wyderka - 3.42,85.

Działałem instynktownie. "Leciałem" wszystkim co mam i liczyłem, że uda mi się to zrobić - wspomniał uradowany Ostrowski.

Uznawana za faworytkę Sofia Ennaoui zajęła czwarte miejsce w biegu na 1500 m. Wygrała Aleksandra Płocińska - 4.17,98. przed Weroniką Lizakowską - 4.18,21 i Elizą Megger - 4.18,25.

Niemal 37-letni Adrian Świderski po raz kolejny został mistrzem Polski w trójskoku. Zawodnik Śląska Wrocław w najlepszej próbie uzyskał 16,05 m. Na podium stanęli też Dawid Krzemiński - 15,78 i Jan Kulmaczewski - 15,38.

Wśród kobiet trzy czołowe miejsca zajęły Adrianna Laskowska - 13,64, Karolina Młodawska - 13,25 i Agnieszka Bednarek - 13,18.

Dziewiąty medal Haratyka

W biegu na 3000 m z przeszkodami triumfowała Aneta Konieczek - 9.30,62. Trzecie miejsce zajęła jej siostra Alicja - 9.36,60, a druga Kinga Królik poprawiła rekord życiowy na 9.31,84. Najlepszymi mężczyznami w tej konkurencji byli Maciej Megier - 8.44,17, Mikołaj Czeronek - 8.45,77 i Mateusz Kaczmarek - 8.47,09.

Michał Haratyk zdobył już dziewiąty medal MP na stadionie, w tym szósty złoty. W najlepszej próbie pchnął kulą 20,32 i wyraźnie pokonał Szymona Mazura - 20,04 i Konrada Bukowieckiego - 19,96. Wśród kobiet trzy czołowe miejsca zajęły Klaudia Kardasz - 17,83, Zuzanna Maślana - 16,81 i Paulina Guba - 16,59.

Daria Zabawska piąty raz w karierze została mistrzynią Polski w rzucie dyskiem. Zawodniczka AZS UMCS Lublin w najlepszej próbie uzyskała wynik 60,77. Medale zdobyły też Karolina Urban - 54,50 i Weronika Muszyńska - 54,42.

Mistrzostwa Polski w Gorzowie Wielkopolskim potrwają do soboty. W piątek odbędą się m.in. finały biegów na 400 m z udziałem Natalii Kaczmarek oraz konkursy rzutu młotem, w których wystąpią m.in. Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki. W sesji porannej wystartują chodziarze - mężczyźni na 10 000 m, a kobiety na 5000 m.