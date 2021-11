Legia Warszawa zaprezentowała nowe koszulki meczowe, w których piłkarze stołecznego klubu zagrają w spotkaniu Ligi Europy z SSC Napoli. Kibice w mediach społecznościowych krytykują nowe trykoty.

Piłkarze Legii Warszawa / Leszek Szymański / PAP

Nowe koszulki Legii są czarne z białymi i zielonymi elementami. "To kolejny element europejskiej kampanii We Are Back skierowanej do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą z przesłaniem, że Legia Warszawa jako ambasador polskiego futbolu wróciła do grona uczestników europejskich pucharów i ponownie mierzy się z klasowymi zespołami oraz gwiazdami światowego formatu" - czytamy na stronie klubu.

Jednak nie wszystkim kibicom podoba się nowy komplet strojów. Przeszkadza im zwłaszcza dominujący czarny kolor, który kibice kojarzą z lokalnym rywalem - Polonią Warszawa. Ta drużyna przez fanów jest nazywana "Czarne Koszule".

"Źle nie wygląda, ale czarna koszulka Legii? Słabo. Nie idźcie tą drogą". "Po kolorze koszulek rozumiem ze dzisiaj na boisku nadal stypa?", "Co to ma być?? Chyba komuś się barwy pomyliły" - piszą kibice.

Jak informuje klub, nowa koszulka meczowa bazuje na proekologicznych rozwiązaniach i po raz pierwszy w historii wykorzystano do jej produkcji technologię Primegreen. Trykoty są w całości wykonane z materiałów z recyklingu.

Legia wystąpi w nowych strojach już w czwartkowym meczu Ligi Europy z SSC Napoli. Początek spotkania o godzinie 18:45.





Dobre występy w Europie, bardzo złe w Ekstraklasie

W ostatnich tygodniach atmosfera wokół Legii Warszawa nie jest najlepsza. Piłkarze mistrza Polski dobre występy w rozgrywkach europejskich przeplatają fatalną formą w polskiej lidze. W Ekstraklasie Legia zajmuje 16. miejsce z aż 8 porażkami w 11 meczach.

Kilka dni temu pracę trenera w Legii stracił trener Czesław Michniewicz. Na stanowisku zastąpił go dotychczasowy trener rezerw Marek Gołębiewski.