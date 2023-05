Lechia Gdańsk po przegranym meczu z Zagłębiem Lubin 1:3 w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy jest pewna spadku do niższej ligi. Biało-zieloni pierwszy raz od 15 lat w przyszłym sezonie nie wystąpią na najwyższym szczeblu ligowym w Polsce. Klub zamieścił w mediach społecznościowych przeprosiny dla swoich kibiców.

Piłkarze Lechii Gdańsk / Adam Warżawa / PAP

Wszystkie scenariusze mówią: Nie uda się

Lechia trzy kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje przedostatnie 17. miejsce ze skromnym dorobkiem 26 punktów. Po zwycięstwie Korony Kielce z Rakowem Częstochowa, gdańszczanie tracą do ekipy z Kielc już 12 punktów, natomiast do pozycji 15. zajmowanej obecnie przez Wisłę Płock, podopiecznym Davida Badii brakuje 11 oczek. Żaden scenariusz nie daje już szans Lechii Gdańsk na awans w tabeli, gdyż do końca rozgrywek pozostały trzy kolejki.