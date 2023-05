Łukasz Piszczek zaliczył niezwykle ważne trafienie dla występującego w III lidze LKS-u Goczałkowice. Były reprezentant Polski trafił do siatki w doliczonym czasie meczu, dzięki czemu jego zespół pokonała 2:1 drugi zespół Chrobrego Głogów. Dla Piszczka to pierwszy gol po tym, jak wrócił do Polski.

Łukasz Piszczek w reprezentacji rozegrał 66 meczów, zdobył trzy gole / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Łukasz Piszczek blisko dwa lata temu wrócił do Polski, by pomóc w rozwoju drużynie LKS-u w swoich rodzinnych Goczałkowicach-Zdroju. Plany pokrzyżowała mu jednak kontuzja. Wczoraj Piszczek udowodnił jednak, że po długiej przerwie wraca do pełnej dyspozycji. W sobotnim meczu z drugą drużyną Chrobrego Głogów były gracz Borussi Dortmund pojawił się na boisku dopiero w 85 minucie. Były reprezentant kraju nie potrzebował jednak dużo czasu, by wpisać się na listę strzelców i dać bardzo ważne zwycięstwo swojej drużynie. W czwartej minucie doliczonego czasu meczu Piszczek płaskim uderzeniem tuż przy słupku pokonał bramkarza rywali i dał 3 punkty swojej drużynie. LKS w tym sezonie walczy o utrzymanie w III lidze. Aktualnie po 27. kolejkach zespół z Goczałkowic-Zdroju zajmuje 12. miejsce w tabeli i ma 30 punktów. W tabeli 3. grupy III ligi prowadzi Polonia Bytom. Dla Łukasza Piszczka trafienie w sobotnim meczu jest niezwykle ważne, bo jest pierwszym, jakie zanotował dla swojego klubu po powrocie z Bundesligi. Zobacz również: Ponad 150 kibiców aresztowanych przed meczem w Amsterdamie

Formuła 1. Sergio Pérez ruszy z pole position do GP Miami

Niespodzianki nie było. Real Madryt triumfatorem Pucharu Króla

Świątek przegrywa finał w Madrycie. Nie było mocnych na Sabalenkę Opracowanie: Nicole Makarewicz