Dynamo Kijów, z Tomaszem Kędziorą w składzie, od remisu z FK Astana 2:2 rozpoczęło udział w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Gospodarze zwycięstwo stracili w doliczonym przez sędziego czasie gry. Na inaugurację wygrali m.in. piłkarze Chelsea Londyn.

Chelsea Londyn wygrała z PAOK-iem / SOTIRIS BARBAROUSIS / PAP/EPA

Kijowianie, którzy wcześniej nieudanie walczyli o Ligę Mistrzów, dwukrotnie prowadzili, ale nie potrafili dowieźć przewagi do końca. W piątej minucie dodatkowego czasu wyrównał strzałem głową Roman Murtazajew, który ubiegł w tej sytuacji Kędziorę. Polak rozegrał całe spotkanie.

Rezerwowym w meczu z Malmoe FF był natomiast Jakub Piotrowski, a drużyna młodzieżowego reprezentanta kraju - KRC Genk - wygrała 2:0. Belgijski zespół w kwalifikacjach okazał się lepszy od Lecha Poznań.



Pozostałe drużyny polskich piłkarzy rozgrywają mecze od godz. 21.



W pierwszej serii na uwagę zasługuje wyjazdowe zwycięstwo Chelsea Londyn nad PAOK Saloniki 1:0. Jedynego gola w siódmej minucie uzyskał Brazylijczyk Willian.



Z kolei Olympique Marsylia - finalista poprzedniej edycji - uległ przed własną publicznością Eintrachtowi Frankfurt 1:2. Goście bramkę na wagę sukcesu zdobyli w 89. minucie po uderzeniu serbskiego rezerwowego Luki Jovica, grając wówczas już od 30 minut w dziesiątkę.



Faza grupowa LE potrwa do 13 grudnia. Awans do 1/16 finału uzyskają po dwie najlepsze drużyny, a w tej fazie dołączą do rywalizacji trzecie ekipy z grup LM. Mecze systemem pucharowym - wiosną 2019; finał 29 maja w Baku.



Wyniki meczów 1. kolejki:



Grupa G



Rapid Wiedeń - Spartak Moskwa 2:0 (0:0)Villarreal - Glasgow Rangers 2:2 (1:0)



Grupa H



Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0)Lazio Rzym - Apollon Limassol 2:1 (1:0)



Grupa I



KRC Genk - Malmoe FF 2:0 (1:0)Besiktas Stambuł - Sarpsborg FF 3:1 (0:0)



Grupa J



Akhisar Belediyespor - FK Krasnodar 0:1 (0:1)Sevilla - Standard Liege 5:1 (2:1)



Grupa K



Dynamo Kijów - FK Astana 2:2 (2:1)

Rennes - FK Jablonec 2:1 (1:0)

MOL Vidi Szekesfehervar - BATE Borysów 0:2 (0:1)

PAOK Saloniki - Chelsea Londyn 0:1 (0:1)



grają o godz. 21.00:



Grupa A



AEK Larnaka - FC Zurich

Łudogorec Razgrad - Bayer Leverkusen



Grupa B



RB Lipsk - FC Salzburg

Celtic Glasgow - Rosenborg Trondheim



Grupa C



FC Kopenhaga - Zenit Sankt Petersburg

Slavia Praga - Girondins Bordeaux



Grupa D



Spartak Trnawa - RSC Anderlecht

Dinamo Zagrzeb - Fenerbahce Stambuł

Grupa E



Sporting Lizbona - Karabach Agdam

Arsenal Londyn - Worskla Połtawa



Grupa F



F91 Dudelange - AC Milan

Olympiakos Pireus - Betis Sewilla

(nm)