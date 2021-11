Już jutro kierowca rajdowy Kuba Przygoński wraz z pilotem Timo Gottschalkiem z Orlen Team rozpoczną zawody Abu Dhabi Desert Challenge, będące dla nich kolejnym etapem przygotowań do startu w rajdzie Dakar. Jest to drugi start w tym roku Kuby Przygońskiego nowym autem Buggy.

/ materiały prasowe /

To dla nas ważny start, bo zamierzamy rywalizować o dobre miejsce z Nasserem Al-Attijah i Yazeedem Al-Rajhi, którzy są w czołówce zawodów - mówi Kuba Przygoński.

Abu Dhabi Dessert Challenge to kolejny etap przygotowań do Dakaru. Te zawody z całą pewnością należą do najprzyjemniejszych startów w ciągu roku, ponieważ rajd odbywa się na pustyni, gdzie ścigamy się po wymagających wydmach i piasku. Łatwo tu zakopać auto i stracić dużo czasu, przez co rywalizacja staje się coraz bardziej emocjonująca - dodaje.

Kuba Przygoński / materiały prasowe /

Organizatorzy rajdu przygotowali około 2 tys. kilometrów tras z czego ponad 1300 to odcinki specjalne. Polsko-niemiecka załoga wystartuje z numerem 204, a zawody potrwają do 11 listopada.