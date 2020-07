Król strzelców dopiero co zakończonego sezonu Ekstraklasy Christian Gytkjaer ma trafić do drugiej ligi włoskiej. Jutro ma podpisać kontrakt Monzą.

Christian Gytkjaer / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Christian Gytkjaer ostatnie trzy sezony spędził w Lechu Poznań. Duńczyk był jednym z czołowych graczy poznańskiego klubu. W ostatnim sezonie strzelił 24 bramki w 34 meczach i pomógł "Kolejorzowi" w zdobyciu wicemistrzostwa.

O odejściu Duńczyka mówiło się od dłuższego czasu. Potwierdził to sam klub, ogłaszając wygaśnięcie kontraktu zawodnika na swojej stronie internetowej.

O nowym klubie Duńczyka poinformował Gianluca Di Marzio, włoski dziennikarz. Przekazał on, że napastnikiem zainteresowana jest AC Monza, beniaminek II ligi włoskiej. To drużyna, której właścicielem jest były premier Włoch Silvio Berlusconi, a klub ma ambicję awansować do Serie A.

Gytkjaer ma jutro przejść testy medyczne w Monzy i podpisać kontrakt.