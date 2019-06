Wybitne mistrzynie sportu spotkają się w poniedziałek na niezwykłej lekcji wychowania fizycznego z uczennicami z Krakowa. To będzie ostatnia tegoroczna odsłona akcji Otylii Jędrzejczak "Mistrzynie w Szkołach".

/ fot. Grzegorz Olkowski /

3 czerwca w Karcher Hali Cracovia z uczestniczkami projektu będą świetna lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic, wioślarka Julia Michalska-Płotkowiak, łyżwiarka szybka Katarzyna Woźniak, zapaśniczka Monika Michalik i koszykarka Patrycja Czepiec. Będzie też oczywiście mistrzyni olimpijska z Aten Otylia Jędrzejczak.

Projekt "Mistrzynie w Szkołach" skierowany jest do uczennic w wieku gimnazjalnym i licealnym. W tej grupie wiekowej wśród dziewcząt notuje się bowiem najwyższą absencję na lekcjach wychowania fizycznego.

Kraków to nasz ostatni przystanek w projekcie "Mistrzynie w Szkołach". Jesteśmy dumni, że kolejny raz będzie olbrzymia frekwencja, a ten uśmiech dziewczynek jest dla nas najlepszą nagrodą - mówi Otylia Jędrzejczak.

Poniedziałkowa lekcja z udziałem wielkich gwiazd sportu rozpocznie się o godz. 11. Godzinę wcześniej zacznie się rejestracja uczestniczek, które otrzymają atrakcyjne pakiety startowe ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. firmę Henryk Kania.

Pokazujemy im, że lekcja wf jest fajna i bardzo potrzebna. Pamiętajmy, że poprzez sport wypracowujemy cechy niezbędne do dobrego funkcjonowania w życiu, jak choćby determinacja, czy konsekwencja w dążeniu do celu - dodaje Jędrzejczak. Głównym partnerem Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest Always #JakDziewczyna. To akcja społeczna wspierana przez miliony kobiet na całym świecie, która ma na celu podnoszenie poziomu pewności siebie wśród młodych kobiet.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego krakowska odsłona także przez Miasto Kraków i Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.