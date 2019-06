W najbliższy weekend 22 i 23 czerwca Kraków po raz czwarty będzie gospodarzem Rugby Festiwalu. Krakow Rugby Festival to najlepsza okazja, by poznać dyscyplinę ale też bawić się z rugbistkami i rugbistami z całego świata. "W sobotę głównie boiskowa rywalizacja, a w niedzielę każdy kibic i miłośnik rugby (również początkujący) znajdzie coś dla siebie" - zapewnia w rozmowie z Tomaszem Staniszewskim - dziennikarzem RMF FM - Kajetan Cyganik z Juvenii Kraków.

Krakow Rugby Festival do Krakowa co roku ściąga kilka lub nawet kilkanaście drużyn z całego świata. Również w tym roku, w rywalizacji 10-osobowych zespołów wezmą udział składy z Anglii, Irlandii, Francji, a nawet... Korei Południowej! Zagrają oczywiście gospodarze - rugbistki oraz rugbiści Juvenii Kraków. Rozgrywki zaczynają się każdego dnia o godzinie 10 i potrwają do godziny 18.



To co dzieje się potem jest równie istotne, jak rywalizacja na boisku! czyli "Trzecia Połowa". Każdy kto przyjdzie na stadion Juvenii, będzie mógł przekonać się osobiście, że trudno znaleźć gdzie indziej tak dobrych kompanów do wspólnej zabawy, jak pośród rugbistów.



W tym roku gościem festiwalu będzie Duaine Lindsay - trener reprezentacji Polski w rugby. Pod Wawel zawitają również władze klubu Plymouth Albion. Na stadionie nie zabraknie strefy cateringowej z jedzeniem oraz napojami chłodzącymi. Sobotnie spotkania poprowadzi czterech sędziów z Wysp Brytyjskich.



W niedzielę po zakończeniu zmagań na boisku, każdy będzie mógł spróbować swoich sił z "jajem", a także wraz z rodziną lub przyjaciółmi wystartować w okołorugbowych konkurencjach parasportowych! Na koniec koncert na żywo i dobra zabawa wśród międzynarodowej rugbowej braci!



Zatem dwa dni rugby i trzy noce zabawy. Jednak podczas tego festiwalu nie tylko chodzi o zabawę.



Tak podczas drugiej edycji imprezy w 2017 roku rugbyści z różnych miejsc świata wspólnie oddali hołd ofiarom reżimu w Wenezueli. Minuta ciszy i słowa które padają na końcu filmu "Trzymaj się Wenezuelo, jesteśmy rugbistami, jesteśmy z wami".



W Juvenii Kraków gra czterech zawodników z Wenezueli - Nestor Aguirre, Jesus i Carlos Canizales oraz Leandro Narvaez.