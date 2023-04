Do siatki na 3:2 trafił Koreańczyk Son i stało się jasne, że to będzie kolejny szalony dzień na Anfield. Liverpool wycofał się i próbował kontrować. Drużyna z Londynu próbowała kolejnych ataków, ale aż do 93. minuty nic z tego nie wynikało. Wówczas z rzutu wolnego dośrodkował Son a wprowadzony wcześniej na boisko Brazylijczyk Richarlison wpakował piłkę do siatki. Napastnik Tottenhamu pobiegł pod trybuny i charakterystycznym gestem uciszał swoich krytyków.