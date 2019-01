18-letni stoper Pogoni Szczecin, Sebastian Walukiewicz został sprzedany do włoskiego Cagliari Calcio. Jednocześnie kluby porozumiały się, że piłkarz do lata 2019 r. będzie nadal grał klubie z Pomorza Zachodniego.

/

Każdy piłkarz, nawet dla nas najcenniejszy ma prawo się rozwijać. Dlatego cieszę się, że Sebastian pójdzie do mocniejszej ligi. Takie są prawa rynku. My ściągamy zawodników z lig słabszych, silniejsze biorą najlepszych piłkarzy od nas - skomentował transfer w rozmowie z PAP prezes Pogoni Jarosław Mroczek. Strony nie podają kwoty, za którą sprzedany został zawodnik. Jednak od jakiegoś czasu mówiono o sumie ok. 4 mln euro.

To jest ten rząd wielkości - przyznał Mroczek dodając: W każdym razie jest to najdroższy zawodnik jakiego kiedykolwiek w historii Pogoń wytransferowała do innego klubu. Warto przy tym zwrócić uwagę, że to obrońca, a przecież wiadomo, że za ofensywnych graczy można otrzymać wyższe pieniądze.



Kluby porozumiały się, że zawodnik już stał się piłkarzem Cagliari, ale przez najbliższe pół roku na zasadzie wypożyczenia będzie grał w Pogoni. To istotne, zwłaszcza, że ze Szczecińskiego klubu odchodzą inni stoperzy: Sebastian Rudol (do rumuńskiego Sepsi OSK) oraz Lasza Dwali (do Ferencvaroszu Budapeszt).







Oczywiście osoby odpowiedzialne w klubie za transfery już poszukują następców naszych dotychczasowych środkowych obrońców. Wiosną jednak będziemy mogli nadal korzystać z Walukiewicza, a do tego mamy Mariusza Malca czy Jarosława Fojuta - skomentował Mroczek.



Pochodzący z Gorzowa Wielkopolskiego Walukiewicz trafił do Pogoni latem 2017 roku z Legii Warszawa. Od początku trenował z pierwszym zespołem, a debiut w ekstraklasie zaliczył 7 kwietnia 2018 roku w spotkaniu ze swoim byłym klubem. Od tamtego momentu rozegrał łącznie 21 meczów w polskiej elicie. Regularnie w podstawowym składzie szczecińskiej drużyny zaczął występować w bieżącym sezonie. Rozegrał 18 spotkań ligowych, z czego 17 - pełne 90 minut. Walukiewicz jest także juniorskim reprezentantem Polski, który walczy o powołanie na mistrzostwa świata do lat 20, które latem zostaną rozegrane w Polsce.



Stoperem od pewnego czasu interesowali się skauci Borussii Dortmund i Genui. Ostatecznie to Cagliari zaproponowało Pogoni najlepszą ofertę. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia piłkarz pozytywnie przeszedł testy medyczne w rzymskiej klinice Villa Stuart, a teraz strony sfinalizowały umowę. Jej elementem jest m.in. zapis, że Cagliari przyjedzie na mecz sparingowy do Szczecina. Odbędzie się on zapewne przed rozpoczęciem kolejnego sezonu ekstraklasy.