Brazylijczyk Neymar został kolejną gwiazdą ligi Arabii Saudyjskiej. 31-letni piłkarz oficjalnie przeniósł się do Al-Hilal, co we wtorek wieczorem potwierdził jego dotychczasowy klub Paris Saint-Germain. Kwota transferu ma wynieść co najmniej 90 milionów euro. Także Al-Hilal przekazał już informację o pozyskaniu Neymara.

Brazylijczyk Neymar / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

Jestem już w Arabii Saudyjskiej, przechodzę do Al-Hilal - ogłosił słynny brazylijski piłkarz na końcu filmu opublikowanego przez jego nowy klub w mediach społecznościowych. Pożegnał go także dotychczasowy pracodawca. "W ciągu sześciu lat w stolicy reprezentant Brazylii pozostawił swój ślad w historii klubu. PSG dziękuje Neymarowi, klubowej legendzie" - głosi wpis na Facebooku, do którego dołączono okolicznościowy filmik. Neymar był zawodnikiem PSG od 2017 roku, kiedy sprzedano go tam z Barcelony za rekordową w historii piłki nożnej kwotę 222 milionów euro. Jego kontrakt obowiązywał do 2025 roku. W barwach PSG strzelił 118 goli w 173 występach i zdobył z tym klubem wiele trofeów, m.in. pięciokrotnie triumfował w ekstraklasie. W sobotę Brazylijczyk nie wystąpił w inaugurującym sezon ligowy spotkaniu PSG z Lorient (0:0), ponieważ wciąż leczy kontuzję. Do Arabii Saudyjskiej wcześniej przenieśli się m.in. Portugalczyk Cristiano Ronaldo czy Francuz Karim Benzema. Neymar zagra w Al-Hilal u boku m.in. Senegalczyka Kalodou Koulibaly'ego, znanego z występów w Napoli i Chelsea Londyn, czy Portugalczyka Rubena Nevesa z Wolverhampton Wanderers.