​Biathlonistka Kamila Żuk została w Dusznikach-Zdroju mistrzynią Europy w biegu na dochodzenie na 10 km. To drugi złoty medal reprezentacji Polski w tych zawodach - w środę na 15 km najlepsza była Monika Hojnisz-Staręga.

Kamila Żuk została mistrzynią Europy w biegu na dochodzenie na 10 km / Maciej Kulczyński / PAP

23-letnia Żuk nie spudłowała ani razu w 20 próbach, dzięki czemu awansowała z 18. pozycji, jaką zajęła w piątek w sprincie, na pierwszą. Wiązało się to z odrobieniem ok. 40-sekundowej straty.

To jej największy sukces w seniorskiej karierze.

Drugie miejsce ze stratą 13,4s zajęła Norweżka Karoline Erdal, a trzecie jej rodaczka Aasne Skrede - 16,2s straty do Żuk.



Jako juniorka była dwukrotnie mistrzynią i dwukrotnie wicemistrzynią świata, ma też w dorobku brązowy medal juniorskich mistrzostw Europy.

Znacznie gorzej poszło tego dnia 15. w sprincie Magdalenie Gwizdoń, która musiała pokonać siedem karnych rund i spadła na 50. lokatę.

Do sobotnich zawodów zakwalifikowały się także Kinga Zbylut (32. miejsce w sprincie) oraz Anna Mąka (49.), ale żadna z nich w biegu na dochodzenie nie wystartowała.



Obok biało-czerwonych tylko Łotwa ma w dorobku dwa złote krążki. Te kraje prowadzą ex aequo w tabeli medalowej.



O 13:00 rozpocznie się rywalizacja mężczyzn na dystansie 12,5 km, bez udziału Polaków. Mistrzostwa zakończą się jutro, w niedzielę.



Impreza w Dusznikach-Zdroju to ostatni międzynarodowy sprawdzian przed mistrzostwami świata, które odbędą się 10-21 lutego w słoweńskiej Pokljuce.

W Mistrzostwach Europy tradycyjnie nie startuje światowa czołówka.