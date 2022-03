Kadry uczestników tegorocznych mistrzostw świata w Katarze zostaną rozszerzone z 23 do 26 piłkarzy - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło uczestniczące w prowadzonych przez FIFA konsultacjach w tej sprawie.

Reprezentacja Polski po meczu ze Szwecją / Łukasz Gągulski / PAP

Powiększenie kadr uczestników mundialu ma być jednym z punktów spotkania władz federacji krajowych oraz trenerów drużyn narodowych, które zakwalifikowały się do MŚ, z przedstawicielami FIFA. Ma do niego dojść w piątek w Dausze tuż przed losowaniem grup turnieju finałowego.

Podobną decyzję UEFA podjęła przed ubiegłorocznymi mistrzostwami Europy, co tłumaczono wpływem pandemii Covid-19, z powodu której składy zespołów mogły podlegać nieoczekiwanym redukcjom. Turniejowe kadry były 26-osobowe, ale do danego meczu można było zgłosić 23 zawodników.



Z kolei południowoamerykańska konfederacja piłkarska (CONMEBOL) przed ubiegłoroczną edycją Copa America zezwoliła na 28-osobowe kadry.



Decyzję ws. liczebności kadr na mundial może podjąć komisja ds. rozgrywek FIFA, ale wymagana będzie jeszcze aprobata Rady FIFA.



Na razie znanych jest 27 z 32 uczestników mistrzostw świata, które w Katarze rozegrane zostaną w dniach 21 listopada - 18 grudnia. W tym gronie jest reprezentacja Polski, która we wtorek w decydującym meczu barażowym pokonała Szwecję 2:0.