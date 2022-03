Kierowca rajdowy Kacper Wróblewski będzie w tym roku walczył o tytuł mistrza Polski. Zawodnik Orlen Teamu zaprezentował swój tegoroczny samochód. Podobnie jak w poprzednich latach zdecydował się na starty Skodą Fabią: „Nawet nie zastanawiałem się nad zmianą rajdówki. Współpraca z węgierskim zespołem, który przygotowuje nasz samochód układa się bardzo dobrze. Skoda jest szybka i bezawaryjna. To dla mnie ważne” – mówi Wróblewski w rozmowie z RMF FM.

Nowy samochód Kacpra Wróblewskiego / materiały prasowe / Materiały prasowe

Dla Kacpra Wróblewskiego to będzie już czwarty sezon w barwach Orlen Teamu. Zawodnik, którego na rajdowych trasach wspiera także RMF FM opowiedział jak w tym roku zmieni się walka o Rajdowe Samochodowe Mistrzostwo Polski:

W tym roku mamy dużo więcej rajdów, bo aż 9. Co prawda jeden z nich jest zawieszony i możliwe, że ostatecznie odbędzie się w późniejszym terminie. Natomiast do klasyfikacji sezonu dwa rajdy się nie wliczą. Trzeba bowiem wystartować w 8 imprezach, a najsłabszy wynik nie będzie zaliczany do punktacji sezonu. Punktujemy więc w 7 rajdach i na tym chcemy się skupić. Zostajemy w Skodzie Fabii Rally2 Evo. Będziemy współpracować z tą samą stajnią. Zatem wszystko można powiedzieć zostaje po staremu. Cieszę się, że sponsorzy ciągle mnie wspierają. To będzie mój czwarty rok w barwach Orlen Teamu. Bardzo się z tego cieszę - zapewnia Wróblewski i dodaje, że nawet nie brał pod uwagę zmiany samochodu.

Skoda ma wszystko czego potrzebuję. Nie dość, że jest szybka, to także bezawaryjna. Co ważne różne podzespoły czy części są relatywnie tanie. Na rajdzie łatwo uszkodzić zderzak, inne tego typu części. Na koniec sezonu okazuje się, że te koszty są bardzo duże. Finalnie z takiego powodu może zabraknąć środków na przykład na nowy komplet opon - mówi.

Rajdowiec nie zmienia samochodu ani pilota. Na prawym fotelu ponownie będzie mu towarzyszył Jakub Wróbel. Tu akurat chylę czoła przed Kubą, bo przecież nasza współpraca to nie same rajdy, ale liczne rozmowy w trakcie sezonu i w trakcie przygotowań. Kuba bardzo pomaga jeśli chodzi o samochody. Koordynuje sporo rzeczy. Mimo, że przerwa zimowa była długa to byliśmy ze sobą w stałym kontakcie. To jest ciągła współpraca a nie tylko trzydniowe spotkanie podczas rajdu.

Sezon rajdowy rozpocznie się u nas w drugiej połowie kwietnia od Rajdu Świdnickiego-Krause:

Przed rokiem tam wygraliśmy. Teraz zaczynamy w Świdnicy sezon i bardzo mnie to cieszy. Będzie nam łatwiej wejść w ten tryb rajdowy. Zaplanowaliśmy dwa dni testów. Myślę, że jesteśmy zwarci i gotowi, żeby walczyć o najwyższe lokaty. Cieszę się, że będą mogli wrócić kibice. Im więcej fanów przy trasie tym więcej radości dla nas. W poprzednim sezonie wygrywaliśmy odcinki specjalne i całe rajdy. Trzeba więc w końcu walczyć o sukces w klasyfikacji generalnej sezonu - zapowiada Wróblewski.

Kalendarz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2022

Rajd Nadwiślański - zostanie wyznaczona nowa data

Rajd Świdnicki-Krause 22.04-24.04

Rajd Podlaski 21.05-22.05

Rajd Polski 10.06-12.06

Rajd Żemaitija (Litwa) 08.07-10.07

Rajd Rzeszowski 04.08-06.08

Rajd Śląska 09.09-10.09

Rajd Wisły 30.09-01.10

Rajd Koszyc (Słowacja) 21.10-23.10