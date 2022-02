Większość polityków oficjalnie zaprzecza, by toczyły się rozmowy na temat kształtu potencjalnych list wyborczych. Niektórzy jednak – jak np. ugrupowaniu Szymona Hołowni w Wielkopolsce – przyznają, że pracują już nad ich kształtem. Kto więc mógłby pojawić się na jedynkach w regionie?

Okręg 39 (Poznań i powiat poznański) - 10 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość

Nie zamierzam na ten temat spekulować, przedterminowe wybory to jakaś abstrakcja - ucina temat na początku rozmowy jeden z wielkopolskich polityków rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie partii zapewniają, że w strukturach PiS w okręgu poznańskim i innych okręgach w regionie nie ma na razie żadnych rozmów na temat kształtu potencjalnych list wyborczych.

Kiedy w sierpniu 2019 partia Jarosława Kaczyńskiego ogłaszała nazwiska kandydatów w wyborach parlamentarnych w Wielkopolsce, większość miała już przeszłość polityczną, zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym. Liderką listy była wówczas Jadwiga Emilewicz z Porozumienia Jarosława Gowina.

Posłanka PiS Jadwiga Emilewicz podczas uroczystości otwarcia skweru im. Marii i Lecha Kaczyńskich przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Biorąc pod uwagę aktywność poseł Emilewicz w sprawach dotyczących regionu, nie można wykluczyć, że ponownie będzie ubiegała się o mandat z okręgu poznańskiego. Już po wyborach wielokrotnie organizowała w Poznaniu konferencje prasowe dotyczące m.in. budowy nowego skrzydła szpitala uniwersyteckiego przy ul. Przybyszewskiego czy w sprawie poznańskiego dworca PKP. W ostatnim czasie ostro skrytykowała prezydenta Poznania, po tym jak media obiegła informacja o zakończeniu remontu placu Kolegiackiego w stolicy Wielkopolski. Prezydent Jaśkowiak szykuje nam smażalnię i duchotę w centrum Poznania - tak posłanka skomentowała obecny wygląd placu.

Zagadką pozostaje start w wyborach Tadeusza Dziuby, obecnego wiceprezesa NIK, skonfliktowanego zresztą z jej szefem Marianem Banasiem. Były szef struktur PiS w regionie usunął się w cień, jeśli chodzi o politykę regionalną.

W 2019 roku przewodniczenie partią w okręgu poznańskim przejął ówczesny wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman, a obecnie sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz doradca premiera Mateusza Morawieckiego. Były wojewoda rzadko zabiera w ostatnim czasie głos w sprawach regionu. Jego aktywność w mediach społecznościowych dotyczy głównie spraw ogólnopolskich, takich jak: kryzys na granicy, ceny paliw czy spór na linii rząd - opozycja. W poprzednich wyborach Hoffman startował z okręgu konińskiego, uzyskując ponad 42 tys. głosów.

Na miejscu trzecim listy PiS w poprzednich wyborach był obecny wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, który nie rezygnuje z aktywności dotyczącej regionu. Kilka tygodni temu uroczyście przekazał miejskiemu Muzeum Enigmy pozyskaną w Londynie replikę tej maszyny. Szynkowski vel Sęk zarówno w lokalnych mediach, jak i w swoich kanałach społecznościowych zachowuje aktywność w sprawach Poznania. Niedawno promował dyskusję młodych działaczy centroprawicy ze stolicy Wielkopolski. Niewykluczone, że listy Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach parlamentarnych mogliby zasilić właśnie politycy młodego pokolenia, aktywni w samorządzie. Mowa o Klaudii Strzeleckiej i Mateuszu Rozmiarku - miejskich radnych, z opozycyjnego w Poznaniu PiS. W samorządowych kuluarach nie słychać jednak rozmów na temat kształtu list wyborczych.

Mocnym kandydatem z partii rządzącej w Wielkopolsce może być też Bartłomiej Wróblewski, obecny poseł, członek m.in. stałej podkomisji ds. nowelizacji prawa karnego czy komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Wróblewski poświęca się w ostatnim czasie zapowiadanemu wcześniej projektowi dotyczącemu rozbudowy trasy S11 z Poznania na Północ. W ostatnich dniach brał udział w posiedzeniu sejmowej komisji, zajmującej się tą sprawą. W Poznaniu sporo kontrowersji wzbudziło jednak zaostrzenie prawa aborcyjnego. Współautorem projektu zmian prawnych w tej sprawie był właśnie poseł Wróblewski.

1. Jadwiga Emilewicz

2. Szymon Szynkowski vel Sęk

3. Bartłomiej Wróblewski

4. Zbigniew Hoffman



Platforma Obywatelska

Podobnie jak w rządzącym PiS-ie tak i w Platformie, która ma większość w wielkopolskim i poznańskim samorządzie, przekonują, że o kształcie list wyborczych nie ma jeszcze mowy. Nie wiemy jeszcze, jakie ugrupowanie pójdzie z nami do wyborów w koalicji - mówi jeden z czołowych polityków partii Donalda Tuska w regionie. Z PSL mamy dobrą koalicję, ale prowadzimy dalsze rozmowy w tej sprawie. O jedynkach na listach na pewno na razie nie będziemy mówić - dodaje.

W kuluarach politycznych Poznania, wiele osób zadaje sobie pytanie o potencjalny ruch obecnego prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Miejska opozycja jest przekonana, że rządzący miastem od 2014 roku prędzej czy później będzie chciał sięgnąć po ogólnopolską karierę polityczną.

Rafał Grupiński / Michał Dukaczewski / RMF FM

Raczej pewni miejsc na listach PO w ewentualnych przedterminowych wyborach są doświadczeni politycy tej partii: Rafał Grupiński i Waldy Dzikowski. Niewykluczone, że start w wyborach będzie chciała powtórzyć była żona prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka - Joanna, członkini m.in. parlamentarnej grupy kobiet. Jej aktywność zarówno dotycząca regionu, jak i aktywność związana z działalnością sejmową w ostatnim czasie spadła. Ostatnie wystąpienie posłanki Jaśkowiak w Sejmie 1 grudnia dotyczyło projektu zmian w kodeksie karnym.

Biorąc pod uwagę aktywność dotyczącą spraw regionu, można wnioskować, że ubieganie się o reelekcję w przypadku dwóch posłów młodego pokolenia z KO jest przesądzone. Chodzi o Franciszka Sterczewskiego, który starował z list Koalicji jako polityk niezrzeszony oraz Adama Szłapkę. Sterczewski zadebiutował w dużej polityce w 2019 roku, uzyskując w okręgu poznańskim ponad 25 tysięcy głosów. W swojej parlamentarnej aktywności nadal działa na rzecz regionu, z którego został wybrany. W ostatnim czasie interweniował m.in. w sprawie sprzedania gruntów i wycinki lasów w okolicach Tarnowa Podgórnego.

W tej samej sprawie interweniował zresztą poseł Szłapka, który pośród parlamentarzystów z regionu jest rekordzistą w kwestii konferencji prasowych, które zwołuje, by informować opinię publiczną o swojej działalności. Przewodniczący Nowoczesnej zasłynął też m.in. z wygranej sądowej batalii o ujawnienie zarobków czołowych dziennikarzy telewizji publicznej.

Niewykluczone, że listy KO w ewentualnych przedterminowych wyborach parlamentarnych zasilą też poznańscy i wielkopolscy samorządowcy. W radzie miasta Poznania zasiada 20 polityków tego ugrupowania. W sejmiku radnych z PO jest piętnastu.

1. Rafał Grupiński

2. Franciszek Sterczewski

3. Adam Szłapka

Nowa Lewica

O tym, że na ostateczne ukształtowanie list jest jeszcze sporo czasu, przekonują też wielkopolscy politycy Nowej Lewicy. Część osób od nas odeszła, z innymi prowadzimy jeszcze różne rozmowy. To samorządowcy i działacze różnych organizacji społecznych. Mamy na to wszystko jeszcze kilka miesięcy, na razie za wcześnie, by o czymkolwiek informować - mówi jeden z wielkopolskich polityków Nowej Lewicy.

Z okręgu poznańskiego ugrupowanie ma dwie posłanki - Katarzynę Ueberhan i Katarzynę Kretkowską, w ostatnim czasie zaangażowane w protest pracowników fabryki autobusów Solaris w Bolechowie pod Poznaniem. O reelekcję z tego ugrupowania mogą się też ubiegać Karolina Pawliczak i Wiesław Szczepański z okręgu kaliskiego czy Tadeusz Tomaszewski i Romuald Ajchler z Konina i Piły.

1. Katarzyna Ueberhan

2. Katarzyna Kretkowska

Polska 2050

W ugrupowaniu Szymona Hołowni w Wielkopolsce też nie chcą mówić o szczegółach, ale nie kryją, że pracują już nad kształtem list wyborczych. Mamy już pewną bazę ludzi, to osoby społecznie zaangażowane, oddane różnym sprawom, zainteresowane zmianami w naszym kraju. Jesteśmy wciąż ruchem obywatelskim, być może niebawem wyniknie coś dobrego z tych rozmów które prowadzimy - mówi Ewa Schaedler z ugrupowania Polska 2050 Szymona Hołowni, odpowiedzialna za struktury polityczne w Wielkopolsce.

W struktury partii w regionie włączyli się samorządowcy, przedsiębiorcy i lokalni aktywiści. To m.in. Paweł Adamów - wiceprezydent Konina, Emilia Wasilewska i Maciej Ostrowski radni Konina, Barbara Oliwiecka, Magdalena Walczak, Eskan Darwich, Piotr Mroziński - radni Miasta Kalisza, którzy utworzą koło radnych Polska 2050 w Kaliszu oraz Jacek Kosakowski, Jarosław Przybyła, Mikołaj Marcinkowski.