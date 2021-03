Dziś oficjalnie rozpoczną się lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Toruniu. Wśród faworytów do medali w biegu indywidualnym i sztafecie na 400 metrów jest Justyna Święty-Ersetic. Zawodniczka AZS-u AWF-u Katowice razem z koleżankami ze sztafety będzie broniła złota wywalczonego 2 lata temu w Glasgow. "Holenderki są w bardzo dobrej dyspozycji i będą to w Toruniu nasze główne rywalki" – oceniła Justyna Święty Ersetic, z którą tuż przed startem Halowych Mistrzostw Europy w Toruniu rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. "Do tej pory starty indywidualne na Halowych mistrzostwach Europy nie do końca szły po mojej myśli. Mam nadzieję, że w tym roku odczaruję złą passę i będzie dobrze" - dodała.

REKLAMA