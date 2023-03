To był zjazd życia, udało się, gdyż na starcie byłem spokojny i pewny siebie. Spełniło się moje marzenie z dzieciństwa - powiedział Billy po rekordowym przejeździe.



31-letni narciarz od początku kariery trenuje na trasie Chabrieres, jedynej na świecie zatwierdzonej przez FIS do bicia rekordów prędkości.



Rekordzistą świata był także jego ojciec Philippe Billy, który w Vars w 1997 roku osiągnął 243,902 km/h. Teraz jego syn poprawił rekordowe osiągnięcie Włocha Ivana Origone, który w 2016 roku uzyskał 254,958 km/h.



Billy rekordowy przejazd rozpoczął na wysokości 2715 m n.p.m. Momentami nachylenie trasy dochodziło prawie do pionu.



Dyscyplina była pokazową podczas igrzysk w Albertville we Francji w 1992 roku, ale dotychczas nie została wprowadzona przez MKOl do programu olimpijskich zmagań.