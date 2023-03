Siatkarze wicemistrza Polski do starcia z niemieckim zespołem podchodzą z dużym spokojem.

Graliśmy z Friedrichshafen dwa razy w grupie i dwa razy ich pokonaliśmy, ale to wszystko nie ma już teraz znaczenia. Przed nami nowe rozdania i z pewnością oni tak samo jak my będą chcieli awansować do następnej rundy. Nie można myśleć, że skoro z nimi wygrywaliśmy dwukrotnie, to teraz będzie lekki spacerek. Oby tak było, ale jedziemy tam i nastawiamy się na twardą walkę. Jesteśmy pewni tego, że uda się ich pokonać i nie możemy mieć innego nastawienia. Patrzymy pozytywnie na rozstrzygnięcie w tej rywalizacji, ale to boisko zweryfikuje, kto przejdzie do następnej rundy - mówi Jurij Gladyr, dla którego będzie to... debiut w tej edycji Ligi Mistrzów.

Przypomnijmy, że w meczach fazy grupowej środkowy Jastrzębskiego Węgla pauzował z powodu kontuzji. Teraz jestem głodny tej przygody i zamierzam pomóc zespołowi, najlepiej jak tylko będę w stanie. Chłopaki bardzo dobrze poradzili sobie beze mnie w fazie grupowej, a teraz wspólnie chcemy kontynuować tę zwycięską passę w Lidze Mistrzów i zostać w tych rozgrywkach do samego końca. To byłaby nie lada gratka dla nas i dla naszych kibiców. To jest nasze marzenie i aby się spełniło. Trzeba wyjść i pokazać swoją wyższość w ćwierćfinale, a potem w kolejnej rundzie. Niezależnie od tego, kim byłby przeciwnik - dodaje Gladyr.

Początek czwartkowego meczu o godzinie 19:00. Rewanż - 15 marca o godzinie 18:00 w Jastrzębiu-Zdroju. Zwycięzca tej konfrontacji spotka się z lepszym z pary: Halkbank Ankara - Cucine Lube Civitanova. W pierwszym spotkaniu 3:1 wygrał zespół z Turcji.