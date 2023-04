W niedzielę Górnik Zabrze rozegra niezwykle ważne spotkanie ligowe ze Śląskiem Wrocław. Zespół z Dolnego Śląska otwiera strefę spadkową. Górnik ma zaś tylko punkt przewagi nad swoim najbliższym rywalem, który w piątek zwolnił trenera. Odsunięty od prowadzenia zespołu został Ivan Djurdjevic. "To jest niezwykle ważne spotkanie. Jeżelibyśmy wygrali, wyprzedzilibyśmy Śląsk i to z dość wyraźną przewagą jak na 5 kolejek przed końcem sezonu" – zaznacza Jan Urban, trener Górnika Zabrze. Przed najbliższym ligowym spotkaniem rozmawiał z nim Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Jan Urban / Zbigniew Meissner / PAP

Dla doświadczonego trenera Jana Urbana niedzielny mecz ze Śląskiem Wrocław będzie czwartym od powrotu na ławkę trenerską. Szkoleniowiec przyznaje jednak, że nie musiał się ponowie przyzwyczajać do pracy w Zabrzu, bo ma wrażanie, jakby z klubu nigdy nie odszedł.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jan Urban: Łatwiej gra się o najwyższe cele niż o utrzymanie

Przyjeżdżałem na mecze i cały czas pilnowałem tego, co działo się w Górniku. Mam poczucie, że nie odszedłem. Nie musiałem się adaptować na nowo - mówi Urban w rozmowie z RMF FM.

Urodzony w Jaworznie trener w przeszłości pracował w Śląsku Wrocław - było to w sezonie 2017/18, kiedy zespół z Dolnego Śląska walczył o utrzymanie i udało się osiągnąć ten cel. Teraz wszyscy w Zabrzu wierzą, że Jan Urban zapewni utrzymanie Górnikowi. Choć presja jest ogromna i zadanie trudne, to doświadczony trener stara się podejść do niego z dużym spokojem.

Nie oszukujmy się. Jest trochę stresu, ale muszę pamiętać, że jestem trenerem i nawet w momentach, w których się zdenerwujesz i mógłbyś stracić głowę, musisz się kontrolować. Opanowanie to też jest cecha, jaką powinien emanować trener. Wydaje mi się, że mimo trudnej sytuacji jestem spokojny. Pomaga też w tym na pewno doświadczanie, które mam - gry o utrzymanie ze Śląskiem czy z Zagłębiem Lubin - wyjaśnia Jan Urban.

Zdecydowanie łatwiej gra się o najwyższe cele niż o utrzymanie. Ktoś, kto grał tylko o mistrzostwa czy puchary, nigdy tego nie zrozumi. Dla trenera to jest jednak ogromne doświadczenie - mówi trener zespołu z Zabrza.

Zabrzanie w tym sezonie lepiej punktują w meczach wyjazdowych niż u siebie. Początek meczu Górnik - Śląsk Wrocław w Zabrzu w niedzielę o 17:30.