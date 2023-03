Wielkie gwiazdy światowych szachów kontra Jan-Krzysztof Duda. Już w maju tego roku w Warszawie rozegrany zostanie prestiżowy i bardzo silnie obsadzony turniej Superbet Rapid & Blitz Poland. Obok naszego arcymistrza wystąpią sławy światowych szachów. Nadarza się wspaniała okazja, by na własne oczy zobaczyć rywalizację najlepszych z najlepszych.

/ Materiały autora /

To wyjątkowe wydarzenie zbliża się już wielkimi krokami. Turniej odbywać się będzie w Centrum Konferencyjnym Polin w Warszawie, w dniach 19-26 maja 2023 roku. Polski arcymistrz Jan-Krzysztof Duda rywalizował będzie z zajmującymi miejsca w czołówce rankingu FIDE Fabiano Caruaną i Wesley’em So, Alirezą Firouzją, Janem Niepomniaszczijem czy Dingiem Lirenem. Łącznie w tym wyjątkowym turnieju szachów szybkich i błyskawicznych wystartuje dziewięciu utytułowanych szachistów.

To wielka sprawa, że po raz kolejny możemy grać z tak silnymi zawodnikami w naszym kraju - mówi Jan-Krzysztof Duda. - Znowu naprawdę duża impreza szachowa odbędzie się w Polsce, co z pewnością wpłynie korzystnie na dalszą popularyzację szachów w naszym kraju. Serdecznie zapraszamy sympatyków królewskiej gry do stolicy, będzie można oglądać z bliska światową czołówkę i świetnie spędzić czas. Naprawdę warto przyjść - dodaje.

To kolejna prestiżowa impreza, która trafiła w ostatnim czasie do Polski. W Warszawie odbywały się już mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych, wcześniej Katowice gościły specjalistów od szachów szybkich i błyskawicznych podczas mistrzostw Europy. Przed rokiem szerokim echem odbił się także warszawski turniej Superbet Rapid & Blitz, który teraz ponownie zawita do naszej stolicy.

/ Materiały autora /

Superbet Rapid & Blitz to najsilniej obsadzony turniej szachowy w Polsce w 2022 roku. Warszawa na stałe dołącza do tego wspaniałego cyklu, a to gwarantuje, że do naszego kraju znów przyjadą największe gwiazdy "królewskiej gry". Dla kibiców wyjątkowa będzie nie tylko możliwość obserwowania arcymistrzów na żywo, ale na pewno pojawi się szansa na zdjęcia z gwiazdami i autografy. Rozgrywki z Polski i Warszawy będą w samym centrum szachowego świata, śledzone przez miliony fanów z kilkudziesięciu krajów świata - cieszy się Łukasz Turlej, sekretarz generalny Światowej Federacji Szachowej (FIDE).

W Warszawie w trakcie Superbet Rapid & Blitz Poland zawodnicy rywalizować będą tzw. systemem kołowym, czyli każdy zagra z każdym. W puli nagród znajduje się 175 tysięcy dolarów, a sam zwycięzca zarobi 40 tysięcy dolarów. Przed rokiem właśnie taką nagrodę otrzymał Jan-Krzysztof Duda, który kapitalnie zaprezentował się przed własną publicznością.

W zeszłym roku debiutowaliśmy z turniejem w Polsce i był on dla nas wszystkich bardzo udany. Cieszę się, że bierzemy udział w promocji tak istotnego sportu. Społeczność szachowa to ponad sześćset milionów ludzi na całym świecie, a szachy są najbardziej popularną grą planszową na naszym globie. W naszym kraju, także dzięki wielkim imprezom, ten sport rozwija się w zawrotnym tempie. Cieszę się, że mamy także sportowe sukcesy, a w naszym turnieju wystąpi Jan-Krzysztof Duda. Jeżeli są dobre wyniki, to idzie za tym zaangażowanie i zainteresowanie młodzieży, na czym nam bardzo zależy - mówi Adam Lamentowicz, prezes zarządu polskiej spółki Superbet.

Szachiści w Polin zagrają najpierw w turnieju szachów szybkich, później czołowi zawodnicy świata rywalizować będą w szachach błyskawicznych. Turniej zakończy się 26 maja uroczystą ceremonią wręczenia nagród. Warto dodać, że w ramach całego cyklu (z łączną pulą nagród 1,4 miliona dolarów!) odbędą się turnieje w Bukareszcie (4-16 maja, szachy klasyczne), a po Warszawie szachiści spotkają się jeszcze w Zagrzebiu, by pod koniec roku przenieść się do Saint Louis w USA, gdzie na przełomie listopada i grudnia odbędzie się ostatni, piąty turniej.