2 miejsce na pierwszym odcinku, zwycięstwo w drugim przejeździe - Kuba Przygoński i Timo Gottschalk nie zwalniają tempa na jordańskiej pustyni i po piątkowych odcinkach specjalnych, utrzymują prowadzenie w klasyfikacji generalnej rajdu. Zakończenie rywalizacji w sobotę.

Kuba Przygoński utrzymuje prowadzenie w Jordan Baja / ORLEN Team / Materiały prasowe

W piątek kierowcy walczyli na łącznym dystansie 290,77 km. Kuba Przygoński na ich pokonanie potrzebował nieco ponad 3 godzin i 15 minut. Za nim, ze stratą 2 minut i 13 sekund na metę wjechał Władimir Wasiliew. Jako trzeci rywalizację ukończył Orlando Terranova, którego strata do Przygońskiego wyniosła 3 minuty i 22 sekundy. Trójka liderów startuje w Jordanii samochodami Mini All 4 Racing.

Nawigacja dziś była dość trudna, posługują się tutaj trochę innym systemem nawigowania i przygotowania roadbooka niż normalnie na zawodach, więc musieliśmy się trochę w tym odnaleźć. Na pierwszym odcinku straciliśmy trochę czasu, zajęliśmy na nim drugą pozycję. Na drugim odcinku, który liczył 80 kilometrów, naszym celem był atak, jechaliśmy bez błędów nawigacyjnych, nadrobiliśmy i odrobiliśmy stratę, wygraliśmy cały dzień. Cieszę się z tego tym bardziej, że jedziemy starszą generacją samochodu, nazywamy ten samochód "Mamut", ale najważniejsze jest to, że wytrzymuje i daje radę. Jutro zaczniemy jako pierwsi, będziemy otwierali trasę, więc to na pewno będzie duże wyzwanie. Stawka zawodników będzie nas gonić, a my po prostu nie możemy się dać dogonić - powiedział po piątkowych etapach Kuba Przygoński, który jest pod wrażeniem jordańskiego krajobrazu.

Teren w Jordanii jest niesamowity, jedziemy kanionami między wysokimi, kamienistymi górami. Czasami jest twardo, jest też trochę piasku, kamieni i wydm, więc trasa jest urozmaicona. Cieszę się, że tutaj przyjechaliśmy - zakończył 34-letni kierowca ORLEN Team.

W sobotę na kierowców czeka odcinek liczący 210,85 km. Po sześciu rozegranych rundach Kuba Przygoński zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, z dorobkiem 79 punktów. Do lidera, Władimira Wasiliewa, traci 17 punktów. Strata do drugiego miejsca, zajmowanego przez Orlando Terranovę, wynosi 11 punktów. W odróżnieniu od poprzednich startów, Przygoński w Jordanii siądzie za kierownicą Mini All 4 Racing. Takimi samymi autami pojadą Wasiliew i Terranova.

Trasa Jordan Baja liczy łącznie ponad 760 km, z czego niemal 505 km będą liczyć odcinki specjalne. Do udziału w siódmej tegorocznej rundzie Pucharu Świata w rajdach Baja zgłosiło się 18 kierowców. Oprócz czołówki pucharu świata, głównym faworytem będzie Khalid Al Qassimi (Peugeot 3008 DKR).