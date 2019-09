Bardzo dobrze dla duetu Przygoński/Gottschalk rozpoczęła się przedostatnia runda Pucharu Świata w rajdach Baja. Załoga ORLEN Team startująca w Mini All 4 Racing wygrała prolog Jordan Baja zlokalizowany w mieście Aqaba.

Na pokonanie trzykilometrowego prologu Przygoński potrzebował 2:50.6 s. Za nim na mecie, ze stratą 3,6 s. zameldował się Orlando Terranova. Argentyńczyk wyprzedza Przygońskiego w klasyfikacji generalnej sezonu o 11 punktów. Za Przygońskim linię mety, na 4. pozycji, minął także lider PŚ, Władimir Wasiliew.

Jestem w Jordanii pierwszy raz, można powiedzieć, że jest to zupełnie pustynny kraj. Są tu bardzo strome i wysokie góry, jest też bardzo sucho i ekstremalnie gorąco. Temperatura wynosi 35 stopni, ale na szczęście trochę chłodu idzie z Morza Czerwonego. Okolice Jordanii słyną z tego, że kręcono tu wiele "marsjańskich" filmów, można sobie wyobrażać, że podobnie jest na Marsie. Fajnie ścigać się na tym terenie. Prolog odbył się w centrum Aqaba, bardzo się cieszymy że go wygraliśmy, jest to bardzo dobry znak przed jutrzejszymi odcinkami. Prolog był bardzo krótki, szutrowy, liczył dużo kamieni, bardzo się kurzyło, był trochę zrobiony "pod publikę". Pokazaliśmy się z fajnej strony, było kilka dużych skoków, gdzie daleko polecieliśmy. Jesteśmy w dobrej formie, samochód którym startujemy w Jordanii jest autem starszej generacji, ten którym jeździmy w tym roku nie zdążyłby przyjechać tutaj po Baja Poland. Postaramy się dać z siebie wszystko tym samochodem - powiedział po prologu Kuba Przygoński.

W piątek zawodnicy przejadą łącznie 290,77 km na dwóch odcinkach specjalnych. W sobotę czeka ich ostatni oes liczący 210,85 km. Po sześciu rozegranych rundach Kuba Przygoński zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, z dorobkiem 79 punktów. Do lidera, Władimira Wasiliewa, traci 17 punktów. Strata do drugiego miejsca, zajmowanego przez Orlando Terranovę, wynosi 11 punktów. W odróżnieniu od poprzednich startów, Przygoński w Jordanii siądzie za kierownicą Mini All 4 Racing. Takimi samymi autami pojadą Wasiliew i Terranova.

Trasa Jordan Baja będzie liczyć łącznie ponad 760 km, z czego niemal 505 km będą liczyć odcinki specjalne. Do udziału w siódmej tegorocznej rundzie Pucharu Świata w rajdach Baja zgłosiło się 18 kierowców. Oprócz czołówki pucharu świata, głównym faworytem będzie Khalid Al Qassimi (Peugeot 3008 DKR).